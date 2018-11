Politiet lar hytta brenne kontrollert ned, opplyser de på Twitter.

Det er KSI-hytta, som eies av Oslo-studentenes Idrettsklubb (OSI), som brenner. Den er den minste av OSIs to hytter i Nordmarka.

– Vi har ingen informasjon om at det har vært folk i hytta, og dermed ingen informasjon om skader heller. Hytten var fullstendig overtent da vi kom, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

– Det er altfor tidlig å si noe om årsak til brannen.

Hytta ligger i nærheten av Nordmarkskapellet. Brannvesenet lar hytta brenne kontrollert ned. Ingen spredningsfare. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 21, 2018

Politiet meldte først at det var lite trolig at det var en brann, men da de kom frem, viste det seg at det brant likevel.

Det er ingen spredningsfare, ifølge politiet.

Hytta har 28 sengeplasser og er ubetjent.

Saken oppdateres