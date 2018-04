Brannvesenet opplyste på Twitter at seks brannbiler er på stedet.

«Det er kraftig røykutvikling fra kjeller og mye røyk i trappeoppganger», skriver brannvesenet.

Dælenenggata går parallelt med og et kvartal sør for Chr. Michelsens gate (Ring 2) gjennom Rodeløkka til Carl Berners plass i øst.

Flere beboere er evakuert, ifølge NTB.

Stein Bjørge

– Det er såpass mye røyk i området nå at vi ber beboere i området om å holde vinduene lukket, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Stein Bjørge

En kafé i Københavngata like ved er også blitt evakuert på grunn av røykutviklingen.

– Vi fikk beskjed om brannen klokken 09.30. Det er en bygård med flere oppganger og det kommer svart røyk opp i oppgangene, fortsetter Engeseth.

Klokken 10.07 melder Brannvesenet at brannen er slukket, men at de blir på stedet for etterslukk og kontroll.

– Det jobbes med å lufte ut røyken. En person skal ha fått i seg litt røyk og får behandling i ambulansen. Rundt 22 beboere har evakuert seg selv. Det er for tidlig å si noe om brannårsaken, tvitrer politiet.

Her går Dælenenggata: