Politiet meldte om sort røyk fra taket på bygningen, som huser 70 butikker og lege- og tannlegekontor.

– Vi fikk melding om sort røyk og mulig åpne flammer på taket av Tveita senter. Brannvesenet er på stedet og forsøker å lokalisere brannen, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli hos Oslo-politiet til Aftenposten kl. ca kl. 11.10.

Han forteller at flere hundre mennesker, ansatte og kunder, ble evakuert.

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) meldte kort tid senere at de var fremme på stedet og hadde fått kontroll på brannen.

– Det ser ut til at vaktmesteren har klart å slukke den. Det skal ha vært brann i en ventilasjonsvifte på taket. Vi er nå på stedet og dobbeltsjekker for å sikre at den ikke har spredd seg i ventilasjonsanlegget, sier vaktkommandør Rune Elstad i Oslo brann- og redningsetat.

Brannvesenet opplyser at de fikk mange meldinger om brannen.

– Det var flere meter høye flammer på taket, så vaktmesteren må ha vært flink, sier Elstad.

Klokken 11.15 kunne var det ikke lenger synlige flammer på stedet, og klokken 11.19 meldte OBRE at brannen var slokket.

Sporveien melder at Tveita stasjon er åpnet igjen og at T-banens linje 2 går som normalt.