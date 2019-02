Carl I. Hagen vil presse Frp til å gå mot Ullevål-nedleggelse

Hagen, som er gruppeleder for Frp i Oslo bystyre, vil nå aktivere stortingsgruppen i kampen mot planene for et nytt Oslo universitetssykehus. Oslo Frps årsmøte har vedtatt å be regjeringen og Stortinget om å stanse de omstridte sykehusplanene, skriver Dagens Næringsliv.

Helseforetaket og helseministeren vil utvikle sykehuset på Gaustad og Aker, og legge ned virksomheten på Ullevål.

– Vi kan ikke være med på det, sier Hagen til avisen.

Møte med Listhaug

Ved lunsjtider onsdag møter Hagen og partikollega Aina Stenersen Sylvi Listhaug og partiets helsefraksjon i Stortinget. Listhaug har ikke sagt noe om hvor hun står i debatten om Oslos nye storsykehus, og sier hun vil lytte til Hagen.

– Vi kommer selvsagt til å lytte til deres innspill, da vi vet at engasjementet for denne saken er stor, også i Oslo Frp, skriver Sylvi Listhaug i en kommentar til avisen.

Listhaug gjør det klart at hun har registrert det store engasjementet rundt sykehusstrukturen, og viser til at det er planlagt høring om saken 5. mars. Deretter skal et forslag som pålegger utredning av et Ullevål-alternativ behandles i Stortinget.

Fakkeltog

I januar var det kun Rødt, SV og Senterpartiet som sluttet seg til dette forslaget, men nå har også Venstre gitt forslaget sin tilslutning. Arbeiderpartiet har så langt vært en solid støttespiller for Høie og Høyre. KrFs nyvalgte leder av helsekomiteen på Stortinget, Hans Jørgen Bekkevold, har så langt ikke tonet flagg.

Tirsdag ettermiddag trosset opp mot 500 personer vinterkulda og gikk i fakkeltog mot nedleggelse av Ullevål sykehus og til støtte for en utredning av Ullevål-tomta som stedet der framtidens Oslo-sykehus skal legges. Helsepartiets nestleder og initiativtaker til organisasjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, pekte på at en utredning av Ullevål støttes av seks av åtte partier i Oslo bystyre.