På Twitter skriver politiet at de vil foreta en åstedsundersøkelse etter at en død person ble funnet i en bolig på Bjørndal i Oslo. De skriver videre at de vil gjennomføre etterforskningsskritt for å avdekke hva som har skjedd.

– På bakgrunn av funn som er gjort inne i leiligheten, ønsker vi å gjøre flere etterforskningsskritt. Vi betrakter dødsfallet som mistenkelig, sier operasjonsleder Line Skott ved Oslo politidistrikt til VG. Hun legger til at det ikke er gjort noen pågripelser i saken.

Politiet er fortsatt på stedet og vil bruke flere timer der torsdag ettermiddag, opplyser Kriminalvakten i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Hans O. Torgersen

Politiet mottok bekymringsmelding

Politiet reiste til stedet på grunn av en bekymringsmelding de mottok klokken 11.36, skriver TV 2, som også skriver at det er en kvinne som er funnet død.

– Politiet får ofte melding fra andre etater som vil ha bistand fra politiet av forskjellige grunner, og da ble det funnet en død person på stedet, sier Skott til TV 2.

Politiets kriminalvakt kunne ved 17-tiden ikke bekrefte at det er en kvinne som er funnet død.

#Oslo. Politiet er i en bolig på Bjørnal ifbm et dødsfall. Politiet foretar åstedsundersøkelse, og vi vil gjennomføre etterforskningsskritt for å avdekke hva som har skjedd. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 7, 2019

Var ikke andre personer i leiligheten

Politiet kjenner foreløpig ikke kvinnens identitet, og det skal ikke ha vært andre personer i leiligheten da de ankom. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om det er skjedd noe kriminelt.

Politiet tok seg inn i leiligheten på bakgrunn av en bekymringsmelding politiet mottok torsdag formiddag.

Saken oppdateres.