I år blir det festival i hovedstaden helgen lørdag 21. og søndag 22. april. Da kan man besøke kunstnere i deres atelier og se kunsten de har skapt før den eventuelt havner i et galleri eller på museum.

Guidede turer for ungdom og voksne

Tilsammen 400 av Oslos kunstnere åpner dørene og inviterer til et uformelt møte med publikum under Oslo Open.

– Du kan komme på egen hånd eller bli med på guidede ateliérbesøk. Det er planlagt rundt 13 gratis turer med erfarne guider. Forhåndspåmelding er ikke nødvendig. I år kan vi også tilby egne guidede turer for ungdom i alderen 15- 25 år, i samarbeid med kunstklubben Plot/Oslo, forteller prosjektleder Marianne Zamecznik.

Her kan du se hele programmet. Arrangementene foregår over hele byen.

Oslo Open

Flere av byens gallerier skal dessuten vise utstillinger med kunstnere som deltar på Oslo Open.

Kunstnerstyrt festival

Oslo Open er en kunstnerstyrt, ideell festival etablert i 2000 av kunstnere og en rekke større kunstinstitusjoner. De vil gi kunstnere en alternativ arena og en mulighet til å bli oppdaget utenfor de etablerte institusjonene.

Profesjonelle kunstnere åpner sine atelierer for å gi publikum et ikke-kuratert møte med kunsten og kanskje vise prosessen frem til et ferdig verk.

– I år blir festivalen arrangert for ellevte gang. Vi har inngått et samarbeid med Atelier – en digital tjeneste for salg av kunst direkte fra kunstneren. Tjenesten vil gi alle tilgang til kunst til en pris som både kunstner og kjøper tjener på, forteller prosjektlederen.

BOO! – en egen barnefestival

Oslo open

Det blir egen barnefestival med workshops – kalt BOO!

– Barnas Oslo Open er en festival for barn og unge fra 0 til 18 år. Her får de et innblikk i kunstnerens verden, samtidig som de får skape sin egen kunst. Kursene er gratis og laget av kunstnerne selv, forteller prosjektkoordinator Admir Korjenic.

Ellers kan kunstnerne by på ekstra aktiviteter som publikum kan delta på: utstillinger, filmprogram, performance, kurs og annet. Det er også et internasjonalt program for utenlandske kuratorer, gallerister og skribenter, som inviteres hit for å oppdage Oslos kunstscene og møte byens kunstnere.

Coast Contemporary- prisen

– Nytt i år er at kunst- og formidlingsplattformen Coast Contemporary deler ut en pris for å fremheve og hedre en kunstner som åpner sitt atelier under Oslo Open. Prisvinneren får delta på årets seilas med Hurtigruten under Coast Contemporary, forteller Admir Korjenic.