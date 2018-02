Oslo-restaurant pepret med Kalasjnikov automatgevær

Et Kalasjnikov-gevær lå fortsatt igjen på åstedet ved 7-tiden i påvente av at kriminalteknikerne skulle gjøre seg ferdig.

– Dette er et kraftig våpen, og det er avfyrt et større antall skudd inn i baren, sier operasjonsleder Christian Krohn Engseth i Oslo politidistrikt.

Det første politiet gjorde da de kom frem var å sjekke om det lå noen personer skadet inne i lokalene.

Politiet fikk også inn flere meldinger fra vettskremte borgere som hadde hørt skuddsalvene gjalle.

Torggaten er en gågate med stor trafikk hele døgnet. Harmoni Bar ligger i Torggaten 8.

– Ikke truet før, sier eieren

Det var Aftenposten som ved 8-tiden mandag fikk kontakt med eieren av Harmoni Bar og kunne fortelle ham om nattens angrep.

– Vi har ikke mottatt noen trusler eller blitt forsøkt presset for beskyttelsespenger. Derfor er dette et stort sjokk for meg, sier innehaveren

Han kommer fra Asia, men har bodd størsteparten av sitt liv i Norge.

Per Annar Holm

Minst 20 skudd

Aftenpostens fotografer på stedet kunne telle minst 20 kulehull på veggen, i døren og i glassruten inn til baren.

Beskrivelse av gjerningsmannen er: svartkledd, mulig joggedress, sort lue, ca. 175 cm høy, mulig lys i huden.

Ved 8.30-tiden var fortsatt ingen pågrepet, og antall politipatruljer som var på utkikk etter mannen, var trappet ned.

Hans O. Torgersen

Tomt lokale

Harmoni Bar var stengt for natten, og ingen kom til skade. På Facebook oppgis det at også Nilsens Spiseri ligger i de samme lokalene, men det ble lagt ned rett før jul.

– Jeg har aldri opplevd trusler eller krav om beskyttelsespenger i de årene vi drev i Torggata, sier den tidligere eieren av Nilsens Spiseri til Aftenposten.

Ifølge Kriminalvakten har det ikke vært skutt mot denne restauranten tidligere.

Per Annar Holm

Trolig fanget på video

Det er et betydelig antall overvåkingskamera i området, blant annet har politiet selv to kamera i krysset Storgaten/ Brugata.

– Patruljene er nå i gang med å hente inn disse opptakene, og det skal vel godt gjøres å kunne bevege seg i dette området uten å bli fanget opp, sier Krohn Engseth.

– Er det blitt fremsatt trusler mot denne restauranten tidligere?

– Vi tar oss av den akutte hendelsen, så vil etterforskerne se hvilken annen informasjon de kan finne, sier operasjonslederen.

Bevæpnet politi gjennomsøkte området for å finne eventuelt andre steder det var skutt mot, men så langt ser skytingen ut til bare å ha vært rettet mot denne ene restauranten.

