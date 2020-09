Kvinne funnet død i Oslo. Etterforskes som drap.

En mann er pågrepet og siktet for drap, melder Oslo-politiet i en pressemelding.

18. sep. 2020 21:42 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet opplyser at funnet av den døde ble gjort etter at de mottok «opplysninger» fredag ettermiddag.

– Vi fikk opplysninger i ettermiddag fra helsepersonell, en bekymring, som gjorde at vi tok oss inn på adressen og fant en død kvinne, sier leder for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid.

Hun sier at «opplysninger i saken» førte til at en voksen mann ble pågrepet på et annet sted.

– Han befinner seg nå i politiarresten. Vi håper å få til avhør i kveld, men det er usikkert om det lar seg gjøre, sier hun.

Den avdøde omtales som en voksen kvinne. Alle nære pårørende er ikke varslet ennå, og politiet vil derfor ikke si mer om hendelsen.

Det er en relasjon mellom den siktede mannen og avdøde, ifølge politiet.

«Det pågår varsling av pårørende og vi vil av den grunn ikke kunne gi særlig ytterligere opplysninger i saken per nå», heter det i pressemeldingen.

Politiet har så langt ikke opplyst hvor i Oslo den avdøde ble funnet.

Saken oppdateres.