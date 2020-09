Dette er den beste arkitekturen i Oslo akkurat nå, mener eksperter

Juryen i Oslo bys arkitekturpris har plukket ut tre finalister. I år står det mellom et boligområde på Hasle, en aktivitetspark i Lakkegata og et byrom i Bjørvika.

Dette er de tre finalistene til Oslo bys arkitekturpris. Vinneren kåres 15. oktober. Gitte Paulsbo, Lund Slaatto Arkitekter, Kristi Mørch/Asplan Viak

8 minutter siden

Den første av de tre finalistene er Krydderhagen på Hasle i Oslo. Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Krydderhagen er både et stort boligområde og et område med høy tetthet. Samtidig skaper den tidløse og klart definerte arkitekturen et boligområde med karakter og identitet.»

Boligområdet ligger ved Vinmonopolets gamle eiendom på Hasle, og det er AF Gruppen og Höegh Eiendom som utviklet eiendomsprosjektet.

«Den enkelte bolig har en alminnelig standard, men berikes av nærhet til de kvalitativt gode uterommene og bygningsmiljøet utenfor» avslutter juryen.

Det er Rådet for byarkitektur som utgjør juryen.

Her kan du lese om fjorårets vinner: – Bygget fyller et tomrom som har vært der i mange år

Den første av de tre finalistene er Krydderhagen på Hasle i Oslo. Gitte Paulsbo

Les også Jury om denne barnehagen i Oslo: vakker, intelligent og bærekraftig arkitektur

Stimulerer sosial og fysisk aktivitet

Lakkegata aktivitetspark er den andre finalisten til prisen. Kristi Mørch/Asplan Viak

Den andre finalisten er Lakkegata Aktivitetspark. Parken ligger på Sofienberg, rett ved Botanisk hage. Juryen skriver følgende:

«Lakkegata Aktivitetspark er en skolegårdsutvidelse som også fungerer som en park for nærmiljøet.»

Parken har både skateområde, klatrevegger, balansestativ og karuseller, og mange sittemuligheter.

«Gangsaksen gir en oversiktlig situasjon på en arena som stimulerer sosial og fysisk aktivitet, for barn og voksne.» avslutter juryen.

Les også Arkitekter: Slik kan fremtidens sentrumsgater se ut

Munch brygge

Den tredje og siste finalisten er Munch brygge i Bjørvika. Lund Slaatto Arkitekter

Den tredje og siste finalisten er Munch brygge i Bjørvika.

Munch brygge er et byprosjekt bestående av to kvartaler med forretninger og serveringssteder på bakkeplan, en barnehage og 158 leiligheter.

Dette er juryens begrunnelse:

«Anlegget forholder seg til viktige byrom, som adkomstorget for Munchmuseet og den vestvendte elvebredden for Akerselvas utløp, med åpne, bymessige funksjoner. Det samlede uttrykket tilfører byen varme og variasjon og arkitektur av spesielt høy kvalitet.»

Les også Arkitektforeningen: Dette er Oslos flotteste bygg anno 2019

Les også En urban velsignelse

Fakta Tidligere vinnere av Oslo bys arkitekturpris 2019: Vega scene

2018: Kulturhuset 2.0

2017: Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

2016: Ullevål tårn

2015: Bjerkedalen park

2014: Kuben yrkesarena

2013: Nedre gate 5–7

2012: Parkveien 5 b-c

2011: IFI2 – Institutt for informatikk – Ole-Johan Dahls hus, UiO

2010: Lærernes hus Vis mer

Vinner kåres 15. oktober

Oslo bys arkitekturpris deles årlig ut av Oslo kommune. Målet med prisen er å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling og å vise frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen.

I år var det 13 kandidater som ble nominert til prisen. Alle de nominerte vil bli vist frem i en utstilling på Fridtjof Nansens plass som åpner fredag klokken 16 og står frem til 31. oktober.

Nå står juryen igjen med tre finalister som kan vinne den gjeve prisen.

Den endelige vinneren blir kåret 15. oktober. Vinneren får en plakett som festes på byggverket, og arkitekten mottar et beløp på 50 000 kroner.

Dette er listen over de 13 som ble nominert

1. Uranienborg skole og flerbrukshall

2. Boligprosjektet Krydderhagen

3. Boligprosjektet Munch brygge

4. Boligprosjektet Munthes gate 29

5. Boligprosjektet Nordre gate 20–22

6. «Ungen» Våghalsen 9

7. Domus Juridica

8. Oslo bussterminal

9. Tårnet kulturarena

10. Valle Wood

11. Youngstorget 3

12. Lakkegata aktivitetspark

13. Bekkelagsbadet