Oslo stenger ned – innfører sosial nedstengning og full skjenkestopp

– Smittetallene er på et altfor høyt nivå. Vi må gjøre det vi kan for å få ned smitten, sa Raymond Johansen. Men tiltakene i Oslo trer ikke i kraft før natt til tirsdag.

– Tallenes tale er krystallklar. Smitten øker kraftig selv med strenge tiltak, sa Raymond Johansen (Ap) på fredagens pressekonferanse. Foto: Morten Uglum

6. nov. 2020 14:03 Sist oppdatert nå nettopp

Koronasmitten i Oslo øker raskt. Nå innfører byrådet i Oslo en rekke skjerpende tiltak:

Stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, lekeland og lignende.

Full skjenkestopp.

Forbyr alle innendørs arrangementer.

Stans i breddeidretten for voksne.

Alle cuper og turneringer for barn og unge avlyses.

Rødt nivå i videregående skole og voksenopplæringen, ungdomsskolene bes forberede seg på rødt nivå.

Krav om at butikker, kjøpesentre og lignende begrenser antallet kunder for å opprettholde to meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind i drosjer for sjåfør og passasjerer.

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til tirsdag, og vil vare i tre uker.

– Vi kan ikke nøle i møte med en så dramatisk utvikling, sa byrådslederen.

Byrådet i Oslo innfører tiltak som begrenser folks bevegelser rundt i byen. Foto: Morten Uglum

Annen linje enn Bergen

Bergen innførte i dag også strengere restriksjoner for å forhindre smitte.

Der blir det blant annet påbud om hjemmekontor for alle som kan ha det. De innførte også et tiltak hvor de slår fast at det kun er tillatt å være fem personer i egne hjem. Unntak for familier med flere enn fem personer, og kohorter fra barnehager og barneskoler.

Oslo har også påbud om hjemmekontor så lenge det er praktisk mulig.

Bergens tiltak om maks fem personer i private hjem, gjelder ikke for Oslo på dette tidspunktet. Hovedregelen for private sammenkomster i Oslo er fortsatt som følger:

Det er forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Forbudet gjelder både innendørs og utendørs, og uansett alder.

Begrensningen på 10 personer gjelder selv om de samme personene møtes i større grupper andre steder, for eksempel på skole eller i barnehage.

Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer, er ikke tillatt i den kommende perioden.

Oslo kommune videreførte fredag også anbefalingen om maksimalt ti nærkontakter i løpet av en uke utenom jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Vil hindre bevegelse

Den sosiale nedstengingen innebærer blant annet at kommunen forbyr alle innendørs arrangementer og stenger alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, bowlinger og lekeland.

– Alle disse stedene fører til at folk samler seg og beveger seg rundt i byen, sa byrådslederen.

Skal man lykkes med å begrense sosial aktivitet til et minimum, må det være stengt der folk samles, sa Johansen.

Biblioteker unntas for å skjerme barn og unge.

Full skjenkestopp

Oslo innfører full skjenkestopp som et ledd for å begrense smittespredningen i Oslo.

– Vi innfører full skjenkestopp. Skjenkestedene har gjort en stor innsats med å begrense smittespredning, men når vi innfører en sosial nedstenging av Oslo, må også skjenkingen stoppe, sa byrådslederen.

Tiltakene vil uten tvil ha store konsekvenser, sa Johansen. Det vil ramme mange virksomheter som har gjort stor innsats.

– Men tallenes tale er krystallklar. Smitten øker kraftig selv med strenge tiltak, sa Johansen.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier rødt nivå ikke betyr stengte videregående skoler i Oslo. Foto: Morten Uglum

Rødt nivå på videregående skoler

– Den siste uken har vi sett en markant økning i smitte blant ungdom, særlig i gruppen 16–19 år. Byrådet har bestemt at alle videregående skoler og voksenopplæring går over til rødt nivå. Hvordan dette løses i praksis, vil variere, sier skolebyråden.

Hun sier elevene må forberede seg på en miks av undervisning på skolen og hjemmeskole.

Skolebyråden ber ungdomstrinnet forberede seg og legge planer for rødt nivå nå. Dette vil vurderes i løpet av de neste to ukene.

– Det er viktig å understreke at rødt nivå ikke betyr stengte skoler, sier Torkildsen.

– Målrettede tiltak ikke nok

Helsebyråd i Oslo Robert Steen sier det er andre yrkesgrupper som nå blir smittet enn i vår og sommer.

– Det var helsearbeidere som ble mest smittet i vår og i sommer, nå er det baransatte, servitører, personlige trenere, kaféansatte, frisører og de som jobber i butikk og hotell, sa Steen på Oslo kommunes pressekonferanse om nye koronatiltak fredag.

I tillegg er ansatte innen fly og taxi og annen transport også svært eksponert for smitte, understreket han.

– Det vi ikke vet, er hvor smitten kommer fra. En av tre blir smittet hjemme eller på privat arrangement, men en av fire klarer vi ikke å finne ut hvordan ble smittet, men den kommer ikke fra kjøkkenviften hjemme, men der mennesker møtes, sier Steen.

Han sier smittesporingsenhetene i Oslo nå er så presset, at kommunen vil bruke sine beordringsfullmakter og kalle inn personell fra andre sektorer og virksomheter for å avlaste de faste smitteteamene.

Han sier smitten øker i alle aldersgrupper i hovedstaden, bortsett fra dem over 90 år. Før var det aldersgruppen 20–29 som hadde mest smitte, men nå er det en like stor andel smittede blant dem i aldersgruppen 9–19 år.

– Vi er i bølge nummer to, sier Steen. Han peker på at det i oktober ble registrert 1.885 smittetilfeller i byen mot 1.290 i mars.

– 5,2 prosent av dem som tester seg, er positive. Konsekvensene av dette er at flere blir alvorlig koronasyke, flere på sykehus og flere kommer til å dø, sier han.

– Målrettede tiltak er ikke lenger nok, fastslo han.