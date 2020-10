Oslo Høyre vil ha slutt på kommunale «motorsagmassakrer»

Tunge maskiner kjørte inn og ødela kulturminnet Gamle Gruvevei. Det har fått opposisjonen til å rase mot byrådet.

Bymiljøetaten hevder det var nødvendig å utføre vedlikehold på Gamle Gruvevei. De har vandalisert et kulturminne, mener ekteparet Lars Olav og Kari Kvamsdal. Foto: Dan P. Neegaard

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ødelagt kulturminnet Gamle Gruvevei og naturen rundt. Det mener både Naturvernforbundet og Lillomarkas venner.

Det er litt over en uke siden tunge maskiner ødela veien som ble håndlaget i 1880. I dag er den del av et populært turområde mellom Alnsjøen og Linderud gruver i Lillomarka.

Historisk ble Gamle Gruvevei brukt for transport av malm fra Linderud gruver. I dag brukes den av turgåere i Lillomarka. Om vinteren er den del av de skuterkjørte skogsskiløypene. Foto: Dan P. Neegaard

Ødeleggelsene var samtaleemne blant dem som dristet seg ut på markatur i høstkulden lørdag.

– Det er klart jeg blir opprørt når et kulturminne vandaliseres på denne måten, sier Lars Olav Kvamsdal. Sammen med kona Kari Kvamsdal går de ofte tur i det berørte området.

Han håper at saken kan bli ettergått juridisk for å undersøke om det har skjedd et lovbrudd.

– Noen må stilles til ansvar for dette alvorlige inngrepet. På vegne av Naturvernforbundet, historielaget og brukere av marka.

– Nå er denne veien gjort til et gjørmehull.

Ekteparet mener veien bør settes tilbake til den standen den var i.

Bymiljøetaten hevder det var nødvendig å utføre vedlikehold. De ville blant annet hindre at røtter fra store trær presset veien i stykker. Foto: Dan P. Neegaard

– Det virker som byråden sover på jobb

Opposisjonen reagerer kraftig hendelsen.

Miljøbyråden kaller saken en rutinesvikt (se lenger ned i saken), men Oslo Høyre mener hendelsen på Gamle Gruvevei føyer seg inn i en lang rekke av tabber og feil.

Gruppeleder Øystein Sundelin er kritisk til håndteringen av hendelsen.

– Det virker som om byråd Lan Marie Berg tilsynelatende sitter og sover på jobb. Nå bør hun beklage det som har skjedd og instruere etaten til å rydde opp i rotet. Dette handler om fullstendig rasering av både kulturminne og natur, sier Sundelin.

Øystein Sundelin er Høyres gruppeleder i Oslo bystyre. Foto: Ingar Storfjell

– En byråd for miljø- og samferdsel kan vel ikke følge med på alt etatene foretar seg?

– Nei, det er ikke hun som har hugget ned trærne, men det er hun som har ansvaret.

Sundelin vil ha svar på om det har vært noen form for oppfølging av disse sakene.

– Eller må vi bare vente og se hvilken skog som blir neste offer?

Høyres leder i Oslo bystyre mener kommunen og det offentlige må gjøre alt for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

– Det er ekstremt viktig. Både for unngå politikerforakt, men også skape forståelse for drastiske inngrep i privat eiendomsrett i forbindelse med bevaring av kulturminner og natur. De samme reglene må gjelde for kommunen.

Opposisjonen vil ha svar

Også andre partier reagerer. Bjørn Revil i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) sier til Aftenposten at de har sendt forslag til byråden hvor de ber om at kommunen redder kulturminnet.

– Veien er kjørt i filler av skogsmaskiner, selv om det var godt skiltet at dette var et vernet område.

Revil sier også at de ber om en bedre katalogisering av tilsvarende steder, slik at man unngår lignende hendelser i fremtiden.

Siavash Mobasheri i Rødt er også kritisk til byrådets håndtering av Gamle Gruvevei. Han stiller flere spørsmål til byråden. Blant annet vil Mobasheri ha svar på hvordan svikten følges opp, hva som blir gjort i fremtiden for å unngå inngrep i kulturlandskap og hva som faktisk ligger bak denne hendelsen. Han ber også om at Byantikvaren blir orientert om saken.

Skal kartlegge skader

Bymiljøetaten i Oslo skal nå gjennomføre en inspeksjon med Byantikvaren for å kartlegge eventuelle skader på kulturminnet.

Øystein Sundelin mener at også politisk ledelse må involvere seg.

– Byråden bør gi en unnskyldning og beklagelse. Og så må hun gjøre alt for å se om veien kan settes i stand igjen.

Et trist uhell

Lan Marie Berg beskriver hendelsen som trist.

– Her opplever jeg at Høyre forsøker å slå politisk mynt på det alle vet er et trist uhell. Dette var en rutinesvikt hos Bymiljøetaten.

Berg sier til Aftenposten at etaten er veldig lei seg for det som har skjedd. De skal nå gjennomgå rutinene for å unngå at lignende episoder skjer igjen.

– På mandag skal Bymiljøetaten og Byantikvaren vurdere skadeomfanget. De vil iverksette tiltak for å rette opp skaden.