Raymond Johansen: Det var dette vi fryktet

– Vi har fryktet at smittetallene skulle være stigende. Men vi forventer at tallene skal begynne å flate ut mot slutten av uken, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– De nye tallene viser at det er nødvendig med en tre uker lang sosial nedstenging, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Heiko Junge

10. nov. 2020 10:36 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag morgen kom beskjeden om ny smitterekord for Oslo: 203 personer er smittet siste døgn.

Her er reaksjonen fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo:

– Vi har fryktet at tallene skulle være stigende. Vi innførte nylig strengere tiltak, også så sent som sist fredag. Vi håper at disse tiltakene samlet skal ha effekt. Dette viser alvoret i situasjonen. Det viser at de drastiske tiltakene som vi har innført er nødvendig, sier Johansen til Aftenposten.

– Men ikke alt er prisgitt det vi kan styre over. Det er fortsatt pendlervirksomhet og andre typer utfordringer, sier han.

Han tror likevel at folk har skjønt alvoret.

– Du ser det på gatebildet tirsdag morgen. Det er veldig stille nå. Men jeg får mobilitetstallene som kan bekrefte dette først i løpet av kvelden, sier Johansen.

Han tror likevel på en positiv utvikling mot slutten av uken.

Tror på bedring mot slutten av uken

– Hvor lenge regner dere med at tallene vil stige?

– Ut fra det vi har sett tidligere burde de begynne å flate ut mot slutten av denne uken. Det er det vi kan forvente, ifølge det vi har fått vite fra smittevernfaglig hold, sier Raymond Johansen.

– Jeg er optimist, sier han.

Ifølge ham viser de siste tallene at 5,4 prosent av dem som ble testet var smittet. Dagen før var tallet 5,2 prosent. Før helgen var det 5,7 prosent.

– Vi tester fortsatt mange. Og vi tror at vi fanger opp flere av de smittede. Men tallene vi fikk i dag viser nødvendigheten av en sosial lockdown. Den skal vare i tre uker. Nå gjelder det å etterleve tiltakene vi har iverksatt, sier Johansen.

– Noen tar med seg smitten hjem

Helsebyråd Robert Steen peker på at en tredjedel av smitten oppgis å komme i hjemmet fra noen du bor sammen med. En fjerdedel av smitten i Oslo har ukjent smittested.

De to gruppene representerer alene 60 prosent av tilfellene, sier han.

– Det eneste vi vet om dem som smittes hjemme, er at smitten ikke oppsto der. Noen tok med smitten hjem fra et sted. Dette betyr at vi ikke vet hvor smitten oppstår for flertallet av tilfellene, sier Steen.

Ifølge helsetopp Espen Rostrup Nakstad bør smitten slås ned til nivået den var på i sommer før Oslo kan åpnes opp.