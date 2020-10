Nye koronaregler i Oslo: Kan du dra på korøvelse? Og hvem teller egentlig som «sosiale kontakter»?

Den «sosiale boblen» for Oslo-borgere gjelder kun i sosiale sammenhenger. Og byrådet gir klar beskjed: Er du i tvil, bruk munnbind.

Byrådsleder Raymond Johansen så seg nødt til å stramme inn enda mer enn hva byrådet allerede hadde gjort. Smittepresset fortsetter å øke i Oslo. Foto: Siri Øverland Eriksen

Smitten fortsetter å stige i Oslo. Det siste døgnet er det registert 106 nye smittetilfeller i hovedstaden - 54 flere enn gårsdagen.

Mandag strammet byrådet i Oslo inn ytterligere.

Munnbind skal nå brukes i langt større grad. Krav om hjemmekontor skjerpes. Og helst skal vi kun møte 10 personer i løpet av en uke. Unntaket er folk man bor med, kolleger og barnehage- og skolekohorter.

Torsdag 29. oktober klokken 12.00 trer de nye tiltakene i kraft.

Overfor Aftenposten presiserer nå byrådet hvordan flere av innstrammingene skal tolkes.

Teller folk man møter på fotballtrening og korøvelse som «sosiale kontakter»?

Nei. Det bekrefter byrådet tirsdag.

– Fritidsaktiviteter som fotballtrening, korøvelse og kino teller ikke som sosiale sammenhenger, skriver kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i en e-post til Aftenposten.

Derfor «bruker man ikke opp» sosiale kontakter ved å gå på trening eller øvelse.

Fotballtrening teller ikke som sosiale sammehenger, ifølge byrådet i Oslo. Her fra trening på Nadderud i mai. Foto: Espedal, Jan Tomas

Anbefalingen om å ikke ha kontakt med mer enn ti personer, med visse unntak, i løpet av en uke fikk ,mye oppmerksomhet mandag.

– Det betyr at folk må begynne å holde oversikt over sine nærkontakter og begrense den sosiale interaksjonen til et minimum, sa byrådsleder Raymond Johansen under mandagens pressekonferanse.

Målet med anbefalingen er å begrense antall personer Oslo-borgere møter i hverdagen. Det hindrer smitte. I tillegg vil det gjøre smittesporingen og karantene enklere, forklarer byrådet.

Hvordan skal jeg bruke munnbind når jeg går på restaurant?

Fra og med torsdag må både gjester og ansatte bruke munnbind innendørs på serveringssteder der man ikke sitter ved et bord. Det konkrete regelverket for hvordan dette faktisk skal praktiseres, vil komme torsdag, ifølge Gjørtz.

– Da vil kommunen samarbeide med bransjen om å oppdatere veiledere, skriver kommunikasjonssjefen.

Retningslinjene for medisinsk munnbind er at disse er for engangsbruk. Når man tar munnbindet av, skal man kaste det med en gang, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). Hvordan dette løses på restaurantbesøk vil byrådet trolig altså presisere torsdag.

Enkelte restauranter i Oslo har varslet at de vil tilby gjestene munnbind om de har glemt eget eller trenger et nytt.

Nå er det ikke bare i kollektivtrafikken munnbind skal brukes. Også andre offentlige steder hvor det er vanskelig å holde avstand innendørs, blir det nå påbud. Foto: Jil Yngland/NTB

Telles julebord med kollegaer som «sosiale kontakter»?

På jobb telles ikke kolleger som en del av folks «sosiale boble», men:

– Dersom man drar på restaurant, på et utested eller avholder et julebord med kolleger, så vil det telle som en sosial sammenheng, skriver byrådet til Aftenposten.

Når regnes det som nok trengsel på kjøpesenteret og butikken til at man bør bruke munnbind?

– Når man ikke kan holde en meters avstand, så bør man bruke munnbind. Dersom du er i tvil: Bruk munnbind, skriver Gjørtz.

Også andre steder hvor det kan være vanskelig å holde avstand, bør man vurdere munnbind. Dette gjelder for eksempel på biblioteker.

Oslo-borgere må følge enda strengere koronaregler fra og med torsdag 29.oktober klokken 12.00. Foto: Jil Yngland/NTB

Regelen om 10 personer gjelder i private hjem

Maksgrensen for hvor mange som kan samles på arrangementer innendørs er også endret. Antallet blir nå redusert fra 50 til 20 personer der det ikke er faste sitteplasser.

Byrådet understreker reglene for 20 personer kun gjelder arrangementer med arrangører der smitteverntiltak blir satt inn.

I private hjem er regelen i Oslo fortsatt at man kun kan samle 10 personer.

Regjeringen har på sin side anbefalt at alle familier i Norge ikke har mer enn fem gjester på besøk i huset.

Fakta Disse tiltakene gjelder i Oslo fra før Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti personer til stede.

Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde 1 meters avstand.

Oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde én meters avstand.

Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltagere uten faste sitteplasser. Ved faste sitteplasser er det mulig å ha opptil 200 deltagere.

Oppfordring til publikumsrettede steder der folk er i nærheten av hverandre over tid om å registrere besøkende. Byrådet har tidligere vedtatt et påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder.

Arbeidsgivere skal praktisere hjemmekontor for ansatte dersom det er mulig.

Befolkningen skal unngå bruk av kollektivtransport.

Skjenkestopp fra kl. 24.00. Alt konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Begrensninger i breddeidrett for voksne. Kilde: Oslo kommune. Vis mer

Fakta De nye tiltakene i Oslo Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted, som butikker og kjøpesentre, der man ikke kan opprettholde én meter avstand.

Gjester og ansatte må bruke munnbind innendørs på serveringssteder der man ikke sitter ved et bord.

Maksgrensen på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer reduseres fra 50 til 20 der det ikke er sitteplasser.

Det blir forbudt å slippe inn nye gjester på serveringssteder etter klokken 22.00.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, ut over husstandsmedlemmer, kolleger på jobb og barnehage- og skolekohorter.

Studiesteder oppfordres til å innføre digital undervisning der det er mulig.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig. Vis mer

Målet er en mest mulig normal jul

Helsemyndighetene har lenge ment at smittenivået i Oslo er for høyt. Forrige uke ble det registrert 424 nye smittetilfeller i hovedstaden. Det er 60 daglige tilfeller i snitt.

Bydelene med høyest andel smittede er Frogner, Gamle Oslo, Stovner, Ullern og Søndre Nordstrand.

Byrådsleder Raymond Johansen sa mandag at dagens situasjon ga grunn til bekymring. Smittetrykket er likevel ikke alarmerende høyt, mente han.

– Vi innfører strengere tiltak for at smitten ikke skal fortsette å øke, for at vi fortsatt skal ha kontroll. Og for at vi skal kunne feire jul på en mest mulig normal måte, sa Johansen under mandagens pressekonferansen.