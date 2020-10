Dette kontorbygget skal hindre sykdom

I Hausmanns gate skal et næringsbygg pusses opp. Her er målet å skape en arbeidsplass hvor kontorbrukerne holder seg friske.

Slik blir Hausmanns hus seende ut når oppussingen er ferdig ved årsskiftet 2022–2023 Foto: Hille Melbye Arkitekter/Pil Interiørarkitektur & Design.

Snart skal Hausmanns gate 21 pusses opp. Her skal det skapes arbeidsplasser tilpasset en hverdag preget av pandemi. Hele bygget skal kunne brukes uten at man må ta på ting. Det er et såkalt «smittevernbygg» som minsker sjansen for å bli syk.

Ifølge utbyggeren er dette det første av sitt slag i Norge.

– Det er ikke rakettforskning, sier eiendomssjef Olav Engebret Thon i Hathon, som står bak prosjektet Hausmanns hus.

Thon ble overrasket over hvor enkelt det faktisk var å gjøre bygget tryggere. I praksis betyr det at dørene ikke har håndtak, men kan låses opp med mobilen. Det legges opp til at køer og opphopning av mennesker kan unngås.

Inspirert av helsevesenet

Lokalene skal ha lett tilgjengelige håndvasker. Prinsippene er hentet fra sykehus.

– Da vi tok kontakt med Folkehelseinstituttet, ga de uttrykk for at dette ikke var blitt gjort tidligere i private næringsbygg. Det viktigste er å øke bevisstheten rundt smitte. Vi ønsker trygghet for brukerne, sier Thon.

Han vil riktignok ikke kalle det et koronabygg, selv om ideen er en konsekvens av pandemien.

– Dette skal hindre smitte hele året. Byggets verdi forsvinner ikke med koronaviruset. Vi håper vi inspirerer flere utbyggere til å tenke på samme måte, sier Thon.

Hausmanns hus skal ferdigstilles i årsskiftet 2022–2023. Hathon håper bygget kan være et tiltak som bedrer kontorarbeidernes helse. Selskapet håper også de kan inspirere til nye måter å løse smittevern innen næringsbygg.

Hausmanns gate 21 skal ha fokus på smittevern og hindre virusspredning med smarte løsninger. Foto: Hille Melbye/Pil Interiørarkitektur & Design.

Avventer utviklingen

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos skriver i en e-post til Aftenposten at det i fremtiden kan bli aktuelt også for dem å bygge smittevernvennlig.

Han trekker frem løsninger som blant annet automatiske dører, kortlesere og adskilte gangretninger i fellesarealer. Prosjektene som Obos bygger i dag, ble planlagt for fem år siden. Da var ikke koronaen et tema.

– Inntrykket er at de fleste foreløpig er avventende til den langsiktige utviklingen, sier han.

Heller ikke markedsdirektør Pål Bøe i Møller eiendom sier de har konkrete tiltak for smittevern i pågående prosjekter. Dette skyldes blant annet at planlegging og oppføring av kontorbygg tar lang tid.

– Vi åpnet nylig et kontorbygg på Skøyen. Dette ble planlagt i 2015. Her er antibac-dispensere lett tilgjengelige, sier Bøe.

Ifølge Bøe er det for tidlig å si om fremtidige bygg vil komme med smittevernvennlige løsninger.

– Det kommer også an på leietagerne og hvordan de ønsker å bruke kontorene. Vi tilpasser oss deretter, sier Bøe.