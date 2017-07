Boligprisene har økt tre ganger så mye som leieprisene

– Det er ikke her jeg kommer til å bli boende. Jeg tror jeg vil flytte til der jeg kommer fra. Der får jeg mye mer for pengene. Skulle vi eid noe her, hadde det blitt veldig lite. Dessuten ønsker vi ikke å binde oss, sier Mia Simonsen (25).

Hun bor med kjæresten Ciaran O'Connor (26) ved Carl Berners plass i Oslo. Der leier de en toroms leilighet på 45 kvadratmeter til 11.000 i måneden. Skulle de kjøpt noe tilsvarende, måtte de trolig ha betalt i overkant av 3,5 millioner kroner. Hvis de låner 85 prosent av kjøpesummen, ville det netto gitt månedlige kostnader på ca. 3000 kroner mer. Til gjengjeld ville deler av pengene gått til dem selv, i form av nedbetaling av lån.

For omtrent samme pris som en slik leilighet i Oslo, ligger det nå ut en enebolig med fire soverom, tre garasjer og stor tomt i Porsgrunn, byen hun kommer fra.

– Leieprisene er dessuten greie, ettersom vi begge jobber ved siden av studiene, forteller paret.

– Med disse leieprisene er det lettere å akseptere at man ikke eier. I fjor reiste vi i to måneder, uten at vi leide noe. Det fordeler med å leie. Vi står friere.

Boligprisene tok av i 2014

Noe av grunnen til at leieprisene i dag kan oppleves som overkommelige, er at de ikke har steget i nærheten så mye som boligprisene.

Aftenposten har sammenstilt tall fra Statistisk sentralbyrå, Eiendom Norge, Utleiemegleren og Oslos kommunale selskap Boligbygg for å sammenligne prisutviklingen på boligmarkedet opp mot utleiemarkedet.

Fakta: Om tallene vi bruker: Statistisk sentralbyrå: Her har vi sett på utviklingen på prisindeksen på brukte boliger. Dette er statistikk over verdiutviklingen på alle brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over brukte boliger som omsettes i fritt salg. Siste oppdatering er etter første kvartal i år. For å se på utviklingen for hele landet har vi sett på utviklingen av betalt husleie i konsumprisindeksen. Eiendom Norge: Her bruker vi boligprisstatistikken de publiserer månedlig, hvor man kan se utviklingen på boligmarkedet gjennom en indeks. Prisstatistikken lages i samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken baserer seg på salg formidlet av meglere og som er annonsert gjennom Finn.no. Siste oppdatering fra juli i år. For byene Trondheim og Bergen gjengir vi også prisvekst ut fra Eiendom Norges utleieboligprisindeks. Denne ble sist oppdatert tredje kvartal i fjor. Utleiemegleren: Meglerselskapet kommer med månedlig statistikk på gjennomsnittlige leiepriser på inngåtte kontrakter mellom utleier og leietagere som er gjort gjennom selskapet. Ettersom det kan være varierende hvor mange kontrakter selskapet inngår, kan statistikken deres avvike noe fra hva som er den reelle utviklingen på markedet. Selskapet har statistikk for leiligheter på ett, to og treroms. Vi har sett på utviklingen av toromsleiligheter. Boligbygg KS: Det kommunale selskapet eier, forvalter og leier ut Oslos 11.000 kommunale boliger. De publiserer hvert kvartal statistikk på markedsleie for private utleieboliger i Oslo. Her oppgis det gjennomsnittlig leiepris pr. m² Leieprisstatistikken er utarbeidet av Opinion med data fra Finn.no.

Disse tallene viser at prisveksten på eide boliger har vært nesten tre ganger så høy som prisveksten på utleie de siste fem årene. I denne perioden har boligprisene økt nærmere 50 prosent i Oslo. Det er særlig etter 2014 at boligprisene har rast fra utleieprisene.

– Slik som prisene har steget i Oslo, har vi uansett ikke mulighet til å kjøpe det vi ønsker, sier Mia.

Slik har det gått i de andre byene

Hovedårsaken til prisveksten er den gunstige renten på lån, mener eksperter Aftenposten har vært i kontakt med.

Prisveksten er ikke bare et Oslo-fenomen. Også i de andre store byene har boligprisene steget betydelig mer enn leieprisene.

I Bergen og Trondheim har prisveksten på utleie vært på mellom fem og ti prosent siden 2012, mens boligprisene har i samme periode steget med over 20 prosent i disse byene.

I oljebyen Stavanger, som har opplevd et moderat boligprisfall, har leieprisene falt med mer enn 25 prosent siden 2012.

At prisøkningen har vært så mye større i Oslo, forklares blant annet ved at mange kan ha spekulert i at prisene ville fortsette å stige og at de dermed hadde håp om å kunne nyte godt av prisvekst.

Spår 20 prosent prisfall

– Det er vanskelig å forklare prisoppgangen vi har hatt de siste årene med kun fundamentale forhold. Boligprisene burde gå i takt med leiene over tid, men det er langt fra uvanlig at de er frakoblet i perioder. Lave og fallende renter kan forklare noe av de sterke boligprisene relativt til leiene, sier André Buhagen, analytiker i Swedbank.

Han mener likevel det er urimelig å forklare prisveksten på boliger kun med rentenedgangen.

– Den sterke boligprisveksten relativt til leieprisveksten kan også forklares med andre faktorer som forventning om videre prisvekst eller forventning om høyere leier, og alt dette medfører. Variabler som økonomisk vekst, lønnsvekst, arbeidsledighet, innvandring og tilbudsvekst burde påvirke både leiene og prisene, sier han.

– Når vi ser på det økende spriket, er det et faresignal?

– Det er kanskje å strekke det litt langt, men jeg syns boligprisene er for høye som de er nå. Prisveksten de siste to årene har vært for høy, og vi har fått innstramminger på boliglånsreglene. At vi nå får en priskorreksjon, må vi bare forvente.

Han mener boligprisen kan falle 20 prosent fra toppunktet for noen måneder tilbake. På flere objekter mener han at fallet allerede er nede 10 prosent fra toppunktet.

– Det kan godt tenkes at det er psykologien som tar overhånd i markedet nå. Hvis det er tilfellet, kan vi få en større korreksjon i prisene, sier han.

– Smaker boble

Terje Pedersen / NTB scanpix

Også Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, mener prisveksten har vært for høy både Oslo og eller i landet.

– Noe av prisveksten kan forklares med lønnsvekst, noe kan forklares med rentenedgang. Men det er vekst utover dette som er problematisk og smaker boble. Jeg trodde i fjor at boligprisene i landet ville stige med 4 prosent, men de steg med 8. Så hadde vi en vekst på 3 prosent de to første månedene i år. Derfor ble jeg gradvis mer bekymret for spekulativt fråde, sier han.

– Vi vil være tilbake igjen om boligprisene faller 10 prosent i årene som kommer, legger han til.

For å forklare hvordan boligprisene henger sammen med leieprisene, viser Andreassen til en besvarelse Jens Stoltenberg kom med da han var student på Universitetet i Oslo. Oppgaven han da måtte besvare, var hva som bestemte prisen på brukte boliger.

– Jens lagde en elegant totrinnsmodell, hvor han først mente at det ene tingen som bestemte prisen var husleie, og hvor det som påvirket husleie var lønnsveksten. Det andre var renten, forklarer økonomen.

– Det forteller at boligprisen er en veldig rentefølsom sak, at det er renten som avgjør det. Så er det fare for at noen driver spekulativt på toppen av kransekaken, sier han.

Tror boligprisen vil justere seg etter leieprisen

Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, mener avviket mellom veksten i leieprisene og boligprisene er grunnen til at boligprisene i Oslo vil justere seg.

Knut Falch / NTB scanpix

– I Oslo tror jeg veksten skyldes at mange kjøpte seg sekundærboliger som investeringsobjekt for å tjene på prisgevinsten. De regnet med å få prisøkning, ikke å dekke inn boligen gjennom utleie, sier han.

Han ser for seg en korreksjon på boligprisene fra 10 prosent fra der vi er i dag.

– Men jeg tror det er begrenset hvor mye det skal falle. Det er fortsatt lave renter. Det er fortsatt slik at folk ønsker å eie og bo sentralt, mener han.

Blir optimistisk av prisfallet

Ciarian O’Connor og Mia Simonsen har tidligere bodd i London, hvor de begge studerte og hvor Ciaran kommer fra. Der bodde de sammen med et annet par i en leilighet i utkanten av millionbyen. De betalte omtrent det samme som de gjør i dag.

Paal Audestad

– Vi har nok et litt annet perspektiv ettersom vi har vært bosatt i London, mener Mia.

– Jeg synes ikke det er så ille her, legger Ciaran til.

Dessuten blir de mer optimistiske av spådommene om at boligmarkedet vil roe seg ned.

– Hvis det skulle blitt slik at vi endte opp her, så blir jeg mer optimistisk med tanke på fremtiden. Det gjør jo at Oslo kan bli en mulighet, sier Mia.