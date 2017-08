10 tips for helgen (17.-20. august)

1. Ut fra kammerset, ut på byen

Oslo Kammermusikkfestival begynner i dag (torsdag) og varer til neste helg. Festivalsjefene Arve Tellefsen og Håvard Gimse har samlet et knippe ypperlige musikere til denne musikalske festuken. Tine Thing Helseth kommer, det gjør også Trondheimsolistene, den legendariske russiske pianisten Elisabeth Leonskaj, det cubanske kammerorkesteret Camerata Romeu og mange flere.

Hvor: Over hele byen, se oslokammermusikkfestival.no for mer info

Når: Fra torsdag 17. til lørdag 26. august

2. ... og Kon-Tiki har mer på kammerset

Monica Strømdahl

For syvende gang foregår Kon-Tiki kammermusikkfestival under ledelse av David Coucheron. Her kan du oppleve spennende navn som sopranen Mari Eriksmoen og den amerikanske bratsjiststjernen Mark Holloway blant mange flere.

Hvor: Norsk Maritimt Museum

Når: Torsdag og fredag kl. 17–19

3. Oslo-Filharmonien inntar Slottsplassen

Oslo Filharmoniske Orkester

Oslo-Filharmonien klinker til med gratis utendørskonsert på Slottsplassen. Publikum får blant annet høre Gershwins Rhapsody in Blue og Bernsteins West Side Story. Det blir dristige rytmer, hete musikalmelodier og «coole» jazzklanger, samt lieder av Richard Strauss. Medvirkende er den canadiske sopranen Measha Bruegergosman og pianisten George Li. Dirigent er den britiske Gershwin-eksperten Wayne Marshall.

Hvor: Slottsplassen

Når: Torsdag kl. 21

4. Hele verden samles på Rådhusplassen

Kyrre Lien

Festlighetene vil ingen ende ta: Melafestivalen byr på mat, aktiviteter, utstillinger og selvfølgelig masse musikk fra hele verden. Enten du er fem eller femogåtti, her er noe for enhver smak. Blant årets artister finner vi Mory Kante, Mira Craig og Timbuktu. Dessuten er det flere happeninger rundt om i byen på kvelds- og nattetid.

Hvor: Rådhusplassen

Når: Fredag til søndag, se fullt program på mela.no/melafestivalen17-program

5. Årets største dansefest

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Hva får du når du samler Karpe Diem, Tïesto, Alan Walker, DJ Snake med flere på Bislett foran opptil 20.000 publikummere? Svar: Findings festival, en av Oslos største dansefester. Årets artistliste er full av etablerte navn, men også noen nyere fjes som kan bli plakat-topper om noen år. Her er det bare å få på danseskoene og riste løs.

Hvor: Bislett stadion

Når: Fredag og lørdag

6. Frogner-rock på seteren

Stig B. Hansen

En sjelden kombinasjon i sjeldne omgivelser: deLillos er klare for toppmøte med KORK på byens tak. Det blir to eksklusive opptredener i amfiet som kun tar 750 publikummere, så da er det vel mulig å kalle dette en dobbelt intimkonsert? Ikke nok med det, hele seansen blir filmet av NRK, så du har mulighet for å se deg selv på skjermen senere.

Hvor: Frognerseteren amfi

Når: Lørdag kl. 16 og 19.30

Vi møtte deLillos tidligere denne sommeren. Neste år er det 25 år siden «Neste sommer».

7 ... siste jazzrunde for denne gang

Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival har ikke blåst ut lysene riktig ennå, det er fremdeles pust igjen i dem som vil oppleve jazz i alle avskygninger. Blant annet arrangerer Sentralen en «festival i festivalen» fredag og lørdag med et knippe spennende utøvere.

Hvor: Flere scener over hele byen

Når: Torsdag til lørdag, se oslojazz.no/program/ for mer info

8. Stärk aften på Mono

Indrelid, Trygve

Radioyndlingene og softrockerne Jim Stärk er tilbake for noen eksklusive konserter. Originalbesetningen fra årene 2002–2005 spiller et utvalg fra sine tre første utgivelser samt noen utvalgte låter fra senere album. Dette kan bli en fin nostalgiaften.

Hvor: Mono

Når: Torsdag kl. 21

9. Nybakte studenter, se her

Denne helgen får dere et tilbud dere neppe kan si nei til: En «bli-kjent-med-byen-dag» hvor norske og internasjonale studenter får armbånd som gir adgang til å besøke byens kulturattraksjoner og delta på ulike aktiviteter. Arrangementet er et samarbeid mellom UiO, BI, HiOA, SiO og Oslo kommune, og er et tilbud til alle byens nye studenter. Her har du muligheten for å oppdage ditt nye favorittsted – og kanskje finne nye venner. Les mer på studentslippet.no

Hvor: St. Olavs gate 32

Når: Lørdag fra kl. 11

10. Nær-Floyd-opplevelse

Per Kristian Syversen

Pulse Of Floyd skal sammen med Forsvarets stabsmusikkorps fremføre høydepunkter fra Pink Floyds låtkatalog. Ved siden av kjente og kjære låter fra bandets karrière akkompagneres musikken av et omfattende lys-, lyd- og lasershow.

Hvor: Karpedammen Scene, Akershus festning

Når: Lørdag kl. 19