– Oslo er såå stor, sier Ya-wen Chang.

– Og så er det så mye folk her, legger venninnen Shufen Yang til. Og så fniser de fire venninnene fra Taiwan som vi møter foran Stortinget, før de legger til at de ikke sammenlinger med hjemlandet.

– Nei, derfra er vi vant til mye mer folk i gatene, sier Hsiuchuan Lin.

– Men vi har vært to uker på Island for å se på og studere vulkaner, forklarer Weihsin Hsu. - Og i forhold til Reykjavik er Oslo stor og travel.

Ifjor var det rekordmange turister i Oslo. Den rekorden blir slått i år.

De fire er i Oslo ett døgn, og har bare rukket å utforske Rådhuset, men de er enige om at det ser ut til å være en fin by.

Men dem er det mange av rundt omkring i verden, hvorfor akkurat Oslo?

– Vi realiserer en drøm vi lenge har hatt ved å dra hit, sier de fire.

Drømmen om Oslo

Og stadig flere realiserer sin drøm om Oslo.

– Konkrete tall får vi ikke før om en stund, men rappporter fra Gardermoen, ferger, museer, hoteller og andre aktører tyder på at vi øker fra i fjor. Og i fjor hadde vi enda et rekordår, sier turistsjef Christian Lunde i Visit Oslo.

Han registrerer også en økning i besøk på turistkontoret.

- I juni hadde vi 2000 innom hver dag, det var 19 prosent mer enn i fjor.

– Hvorfor strømmer folk til Oslo?

Matturister

– Det er mange grunner til det. Den lave kronekursen har gjort det billigere. Mange opplever Oslo og Norge som et trygt land å reise til i utrygge tider. Vi har fått direkte flyruter fra stadig flere byer. Kulturtilbudet trekker turister fra både inn- og utland og et stadig bedre restauranttilbud gjør at vi får matturister.

– Folk som reiser til Oslo for å spise?

– Ja, rett og slett. De er kanskje ikke så mange, men de er et interessant segment. Restaurant Maaemo melder konkret om det.

Kineserne øker mest

– Hvor kommer turistene fra?

Stein Erik Kirkebøen

– De fleste kommer fra nærområdene våre. Tyskere, dansker og svensker ligger fortsatt på topp, sier Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge.

– Kinesere?

– Det er nok den gruppen som prosentuelt øker mest. Men det skyldes også at utgangspunktet ikke var så veldig høyt. Jeg regner med at Kina havner på 5. eller 6. plass når sluttstrek settes, sier Pettersen.

Utfra prognoser og indikasjoner regner han med en turistøkning i Oslo på syv til ti prosent fra ifjor.

Tenker sikkerhet

En av tre unge venner fra Paris, som besøker Oslo og bidrar til økningen, ønsker ikke å være med på et bilde fra Karl Johan.

– Da kommer det på Internett, og alle i hele verden kan se det, forklarer Quentin.

– Betyr det at dere er opptatt av sikkerhet når dere reiser?

– Selvfølgelig, vi er fra Paris. Men først og fremst er vi opptatte av å se og oppleve noe nytt. Ifjor var vi i Spania og Portugal, i år er vi i Skandinavia. Vi har kjørt bil fra Bergen og skal videre til Stockholm.

Hva gjør turistene mens de er i Oslo?

Hva synes dere?

– Det vakreste landet jeg har sett

– Med fjord og fjell er Norge det vakreste landet jeg har sett. Men i vest kunne det godt ha vært mer sånt vær som dere har her, sier Quentin og ser opp på en knallblå himmel. - Det var mye regn.

I Oslo skal de få med seg litt av kulturtilbudet. Foruten Domkirken og Operaen, står Historisk museum på programmet.

– Det er flott å være i en ganske stor by hvor det er så kort mellom attraksjonene at vi kan gå, synes Alescandra.