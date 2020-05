Endrer skiltene på Bislett stadion – igjen

Kultur- og idrettsbygg har i samarbeid med blant andre Byantikvaren gjort en ny vurdering av hovedskiltene på Bislett stadion.

Da bokstavene på Bislett stadion nylig ble byttet ut, skapte det sterke reaksjoner. Signe Dons

20. mai 2020 13:42 Sist oppdatert nå nettopp

De anbefaler at man re-etablerer «Bislett stadion» i store bokstaver over de tre inngangene. Ny skilting vil være i svart eller mørk grå slik de var opprinnelig på gamle Bislett.

Dette skal gi et helhetlig uttrykk tilpasset byggets arkitektur og historie, i tråd med anbefalinger fra Byantikvaren.

Da skiltene på Bislett stadion nylig ble byttet ut, var det mange som reagerte.

Skiltene fra 2005 anbefales ikke

De gamle skiltene fra 2005 i henholdsvis rødt, gult og svart anbefales ikke gjenbrukt. Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, sier hun har forståelse for at skiltingen av Bislett Stadion skaper et stort engasjement.

Slik ser det ikke ut foran Bislett Stadion nå. Det gamle skiltet er byttet ut. Nå skal skiltene byttes ut igjen, etter at Kultur- og idrettsbygg i samarbeid med Byantikvaren har gjort en ny vurdering. Bildet er fra 2017. Audun Braastad / NTB scanpix

Slik så det ut i 2010. Heidi Anne Johnsen

En rød variant, i 2016. Dan P. Neegaard

– Reaksjonene gjør at vi mener det er fornuftig å se på dette en gang til. Derfor har jeg gitt fagfolkene i kommunen oppdraget med å utvikle skisser som skal testes ut før vi tar et endelig valg, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Flere skilter med mangler og avvik

Flere av Oslo kommunes idrettsanlegg har hatt skilter med mangler og avvik. Kommunen har de siste årene oppdatert flere av disse for å gjøre det enklere å finne frem til sentrale funksjoner i anlegget, og for å ivareta universell utforming for publikum og brukere.