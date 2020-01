Spesialenheten fremdeles ikke ferdig med etterforskningen av politiskytingen på Torshov

– Spesialenheten jobber fortsatt med å samle informasjon for å få et helhetlig bilde av hendelsen. Etterforskningen omfatter både politiets våpenbruk og bilbruk, sier etterforskningsleder Ingvild Lærum i Spesialenheten i en epost til NTB.

Det var 22. oktober i fjor at en mann kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo og kjørte mot Torshov. Under jakten på mannen avfyrte politiet minst 19 skudd mot ambulansen, men ingen ble truffet av skuddene.

Ett av skuddene traff et vindu på bakeriet Backstube på Torshov, men gikk ikke gjennom. Inne i bakeriet var det flere kunder da skuddet traff.

Fire fremdeles siktet

Etter politiets skyting ble fire tjenestepersoner siktet fordi det ble tatt beslag i tjenestevåpnene deres. Personene er likevel ikke formelt siktet.

– Det er fortsatt fire tjenestevåpen som er i beslag. Kripos bistår med å gjøre undersøkelser opp mot disse. Status for tjenestepersonene er uendret. Disse tjenestepersonene er avhørt av oss, sier Lærum.

Hun ønsker ikke å mene noe om politiets etterforskning av saken så lenge saken er under etterforskning.

– Vil ta tid

– Av etterforskning som gjenstår er det blant annet innhentet elektronisk materiale som skal gjennomgås. I tillegg avventer vi tekniske undersøkelser av blant annet våpnene, sier Lærum.

Hun vil ikke si noe om når etterforskningen vil være ferdig.

– Men det er ikke nært forestående. Erfaringsmessig vil det ta tid i en såpass krevende og omfattende sak som dette, sier hun.

Mannen som kapret ambulansen, sitter fremdeles i varetekt. Han er siktet for drapsforsøk på et eldre ektepar, en mor og et tvillingpar på sju måneder som lå i en barnevogn og for befatning med våpen og oppbevaring av en betydelig mengde narkotika.