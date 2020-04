Onsdag forhandler lokalpolitikere i Oslo og nabofylket Viken på overtid om ny E18 på strekningen fra bygrensen og til Ramstadsletta i Bærum.

Det er del av den store reforhandlingen av Oslopakke 3-avtalen, altså bompengeavtalen i hovedstadsområdet.

Forhandlingene er gått svært sakte fremover. Men Aftenposten er kjent med at et mulig forslag som har ligger på bordet, er å gå for det samme løsning som i 2016: altså at man i første omgang bygger ut rundt halve strekningen, den mest trafikkerte delen, og at Viken gir nødvendige garantier for å sikre dette.

Fakta: E18 Vestkorridoren Bompengefinansiert motorveiprosjekt til totalt over 40 milliarder kroner, planlagt i flere etapper. Skal strekke seg fra Lysaker på Oslo-grensen til Slependen Asker. Bygging av første del, Lysaker-Ramstadsletta, skulle egentlig ha startet. I stedet er det omkamp om hele prosjektet, fordi det i de berørte fylkene Oslo og Viken ikke lenger er flertall for prosjektet i nåværende form. Planene innebærer full ombygging av dagens E18 med mye av veien lagt i tunnel, egen lokalvei på toppen, ny bussløsning og sykkelløsning, ny påkobling til E16 i Sandvika. Motstanderne mener veien vil øke biltrafikken inn mot og inn i Oslo og at prisen er altfor høy. Forkjemperne mener den er nødvendig for å sikre god trafikkavikling og mindre støy og forurensning lokalt langs landets mest trafikkerte veistrekning.

Etter 2016-forliket valgte Stortinget å overkjøre en tilsvarende enighet og gå for full utbygging, blant annet fordi det var billigere og enklere å gjennomføre. Hvis partene velger et slikt kompromiss på nytt, må Stortinget nok en gang ta stilling til dette.

Nå kan i stedet et krumspring i Bærum sette forhandlingene over styr.

Har en plan

Ifølge Dagsavisen har Bærum parallelt med forhandlingene lagt en egen plan for å sikre at E18 blir noe av.

Det rødgrønne flertallet i Viken har trukket den såkalte lånegarantien for ny E18. Nå ønsker Bærums-ordføreren i stedet fullmakt til å om nødvendig gi en kommunal garanti, etter det Aftenposten kjenner til.

Samtidig med forhandlingssluttspurten kalte ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum, som ikke er part, onsdag morgen inn formannskapet i kommunen til et hastemøte samme ettermiddag.

På rødgrønn side ble det reagert svært kraftig på dette da det onsdag formiddag ble kjent. Det oppfattes som et dobbeltspill fra Høyre.

Kristoffer Robin Haug, fylkesleder i MDG Viken og fylkesråd for samferdsel, er svært tydelig. Til Aftenposten skriver han i en e-post at det nå er «helt uaktuelt for oss i Viken å stille noen som helst garantier for dette veiprosjektet».

Kommunal garanti kan sikre utbygging

I innkallelsen til hastemøtet skriver Høyre-ordføreren at hun ønsker å samle formannskapet for å snakke om situasjonen, selv om forhandlingene fortsatt pågår. Hun viser til at møtene har stor betydning for Bærum, siden både den nye Fornebubanen og oppstart av E18-utbyggingen angår kommunen.

«Det er mulig kommunen raskt må ta stilling til utfallet av forhandlingene», heter det i innkallelsen.

Høyre er partiet som har ivret aller mest for bompengefinansiert ny E18 i senere år, og lokalt i Bærum har prosjektet dessuten bred politisk støtte.

Uten en økonomisk garanti kan i utgangspunktet ikke Stortinget vedta å realisere veiprosjektet. Og motsatt: Med en garanti i boks kan byggingen derimot starte svært raskt etter at Stortinget har sagt ja.

Aftenposten har kontaktet Krog, men ikke fått en kommentar fra henne.

Oslo-byrådet: – Nesten for spinnvilt til å være sant

Olav Olsen

Arild Hermstad (MDG), fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo, reagerer også kraftig. Han tror nesten ikke det han hører, skriver han i en e-post til Aftenposten.

– Høyre er blitt tatt med buksene nede. Mens vi i månedsvis har forhandlet om Fornebubanen, lavere billettpriser og fremtidens klimaløsninger, har de sittet på bakrommet og laget en hemmelig plan for å tvinge gjennom en svær motorvei som ikke har lokal tilslutning. Det er nesten for spinnvilt til å være sant, sier Hermstad.

Han og Oslo-byrådet er egentlig imot hele E18-prosjektet. Hans utfordring i forhandlingene er imidlertid at hvis partene ikke blir enige om en ny avtale, så gjelder fortsatt den gamle avtalen, som sier at E18 skal bygges ut.

Står på 2016-enigheten

Nicolai Langfeldt, bystyremedlem for Høyre og deltager i Oslopakke 3-forhandlingene, skriver i en SMS til Aftenposten at Oslo Høyres utgangspunkt har vært enigheten om E18 fra 2016.

«Den avtalen sikrer at trafikken på E18 inn mot Oslo reduseres og at Bærum kan utvikles i triveligere og grønnere retning. Det er mitt og Oslo Høyres utgangspunkt», skriver Langfeldt.

«Hva Bærum kommune foretar seg, må Bærum selv uttale seg om», skriver han også.