Det var vikarierende samferdselsbyråd Arild Hermstad som i sin innledning til landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDG) slapp nyheten fredag ettermiddag:

– Byrådet i Oslo inviterer i dag våre naboer i Akershus til å bli med på å sette ned prisene på kollektivreiser og skrote den planlagte prisøkningen neste år. Vi vil også gjøre det gratis å ta med seg barn på buss, trikk og T-bane utenom rushtid, sånn at flere kan reisemiljøvennlig til fotballtrening og fritidsaktiviteter, sa byråden som også er nasjonal talsperson for MDG.

Utspillet kom ved åpningen av det partiet i Norge som kanskje sterkest er for bompenger og høyere bensinpriser for å redde miljøet og klima.

Han viste til at Norge nå har en regjering som bare bryr seg om bilister.

– Busspriser i Norge øker kraftig, og langt mer enn bensinprisene. Regjeringen har ikke gitt en eneste krone til billigere billetter. Tvert imot. De har økt avgiftene på kollektivreiser flere ganger, sa han og viste til at lokalt har Høyre kjempet for å øke prisene – noe de fikk gjennomslag for i 2016. – Det er dårlig miljøpolitikk, og det er usosial politikk, som rammer de som har minst. Det må bli billigere å reise miljøvennlig. Nok er nok! sa han til applaus fra de 200 delegatene.

