– Jeg bor et par blokker unna og fikk ikke med meg at det var brann her. Ved 11-tiden leste jeg om brannen på Facebook. Jeg tok på meg buksa og løp ned. Jeg fikk sjokk da jeg så skadene, sier bileieren som ikke ønsker å stå frem med navn i avisen.

Han peker på en utbrent Audi A7, en bil i en prisklasse over 800.000 kroner, som står i en av garasjeplassene som brant ned ved 06.30-tiden søndag.

Bilen kjøpte han for halvannet år siden. Nå er den ikke til å kjenne igjen.

– Det er derfor man har garasje: For å føle seg trygg. Jeg er avhengig av bilen både med tanke på jobb og familien. Kona mi er høygravid, sier mannen.

Wasim Riaz

Han har allerede meldt inn brannen til forsikringsselskapet og venter på svar derfra.

Reddet bilen i siste liten

En barnefamilie står også utenfor den nedbrente garasjerekken og ser på skadene. Bilen deres står rett utenfor garasjerekken.

– Vi våknet av flere smell på morgenen. Da vi så ut av vinduet, sto flammene langt over garasjen. Mannen min ringte brannvesenet. Vi fikk flyttet bilen vår, men ser at den er røykskadet, sier moren i familien.

Siri Øverland Eriksen

– Det var også mange andre som løp ut for å flytte sine biler som sto utenfor garasjene, sier moren.

Ved 12-tiden er det flere skuelystne fra nabolaget som står utenfor garasjene. Flere av dem forteller Aftenposten at det også har vært branner i andre garasjerekker i nabolaget tidligere.

Hørte smell

Beboerne på Haugerud våknet søndag morgen til røyklukt og lyden av flere eksplosjoner fra bildekk og bensintanker etter at det begynte å brenne kraftig i flere garasjeplasser i Haugerudveien i Groruddalen ved 06.20-tiden søndag.

– Det brenner i en garasjerekke med 18 garasjeplasser. Nå er brannvesenet i ferd med å slukke brannen, sa Sven Christian Lie, operasjonsleder i Oslo politidistrikt ved 07.15-tiden.

Wasim Riaz

– Vi vet ikke hva som er brannårsaken, men dette må ses i sammenheng med de andre garasjebrannene i Oslo denne helgen, sa Lie og sikter til garasjebranner på Mortensrud og Ammerud lørdag.

Åtte biler totalskadet

Ved 07.30-tiden opplyste Brann- og redningsetaten om at brannen var slukket. Brannfolkene drev da med etterslukking. På det meste var det åtte brannbiler og 20 brannfolk som jobbet med å slukke brannen.

Inger Lise Hammerstrøm

I en av garasjeplassene sto det en motorsykkel. Den er også totalskadet. Det samme er flere sykler som sto i garasjeplassene.

Krimteknikere skal sikre spor

Politifolkene som rykket ut på brannen søndag morgen, har snakket med flere vitner på stedet.

Politiets krimteknikere dro søndag ut til de tre brannstedene for å sikre spor.

– Vi har krimteknikere som er på vei ut for å undersøke alle de tre brannstedene, sa Øyvind Myhr, leder av krimvakta i Oslo politidistrikt litt før klokken 11 søndag.

Siri Øverland Eriksen

Han sa at politiet foreløpig ikke har noen holdepunkter for å si at det er noe sammenheng mellom de tre brannene.

– Vi har ikke noe konkret som sier at det er sammenheng. Det er likevel påfallende at det skal brenne på tre steder i løpet av ett døgn, konstaterer Myhr.

Også i Lund i Sverige er rammet av flere bilbranner de siste dagene. Der var det brann i et garasjeanlegg med 20 plasser i natt.