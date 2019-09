Ungdommer stjal Tesla: Observert på Ring 3 i nesten 200 km/t

– Vi vil ikke gå ut med hvor mange saker det gjelder, men vi har gjort flere observasjoner av ungdom uten førerkort i svært høy fart med spesielt Tesla, sier Johan Benitez, avsnittsleder i Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjon. Torsdag skrev han på Facebook at politiet for tiden jobber med saker knyttet til at ungdom stjeler biler. Flere Teslaer er observert i svært høy fart, men også andre bilmerker.

Politiet har også kjennskap til kjøring i ruspåvirket tilstand, og kjøreadferden beskrives som regelrett livsfarlig. Politiet er bekymret for at kjøringen kan få fatale følger.

– Hva er alderen på dem dere har observert?

– Fra 15 til 18 år.

– Når oppdaget dere dette første gang?

– Det er en stund siden nå. Dette er egentlig runde to. Vi hadde en runde først med flere vi har ganske god kjennskap til. Så dukket det opp også noen nye vi ikke har sett før, sier Benitez i Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjon, som dekker bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, Ullern og Frogner.

Opp mot 200 km/t

I et tilfelle skal en Tesla-eier ifølge politiet ha fulgt bilens bevegelser gjennom Tesla-appen. Der kunne han spore hvor en ung sjåfør som hadde stjålet bilen befant seg. Han kunne også se hastigheten på bilen.

– Sjåføren hadde nesten 200 km/t i timen på Ring 3. Det er klart dette er farlig. Det er derfor vi går ut med dette nå, sier Benitez. Topphastigheten til en Tesla er over 230 km/t. Teslas S-modell akselererer fra 0 til 100 km/t på 2,3 sekunder. Avsnittslederen oppfordrer bileierne til å passe bedre på. – Noen bileiere lar nøklene ligge igjen i bilen. Da er det bare å kjøre av gårde, sier han.

Det er også et tilfelle der noen har åpnet døren til en bolig.

– Så har de stjålet nøklene og deretter bilen.

– Går ungdommen målrettet etter elbiler?

– De går målrettet etter biler hvor nøkkelen ligger i bilen – og keyless (nøkkelfri start).

Stjal Tesla med antenne og forsterker

Ny teknologi gir også nye muligheter til å lage trøbbel. «Datamaskinen på hjul» har en funksjon som gjør at Tesla-biler kan låses opp av en nøkkelbrikke når den er i nærheten av bilen. I en fersk sak fra England skal biltyver ha holdt en antenne i nærheten av den ekte nøkkelen som var innelåst i leiligheten til eieren.

Antennen og en forsterker skal ha videresendt signalene til bilen som åpnet seg.

Politiet har ikke registrert slike metoder i Oslo. Der har ungdommen mest av alt utnyttet sløve bileiere.

– Eierne lar rett og slett nøklene ligge igjen i bilen, sier Benitez.

– Ungdommer kjenner på om bildørene er åpne. Av 100 bildører er det en som åpner seg med nøklene i, sier han.

Politiet har en tilsynelatende enkel oppfordring: Lås bilen og boligen slik at nøklene ikke blir stjålet.

Samtidig oppfordrer de publikum til å ta kontakt hvis sjåføren «åpenbart ser for ung ut».