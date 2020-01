Saken oppdateres.

Onsdag ettermiddag er det fortsatt ingen pågripelser i saken.

- Vi oppfordrer ham sterkt til å melde seg for politiet. Vi mener han bør det, sa Metlid.

Politiet ønsker fortsatt ikke å gå ut med navn og bilde på den siktede. En vurdering som er gjort av etterforskningsteamet, sier Metlid.

Hun utelukker ikke at det kan komme flere siktelser i saken. Når det gjelder motiv, er det lite nytt å melde.

- Vi holder fortsatt flere muligheter åpne, sa Metlid.

Drapet skjedde utenfor gatekjøkken

Oslo-politiet identifiserte mandag ettermiddag den drepte 21-åringen i Prinsdal som Halil Kara.

Politiet fikk melding om hendelsen like før midnatt forrige fredag. Da de kom til åstedet, fant de 21-åringen skutt og en venn av ham stikkskadet. Ambulansemannskapet startet livreddende behandling på stedet, men livet til 21-åringen sto ikke til å redde.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sa på pressekonferansen tirsdag at teorien om at drapet var målrettet «i hvert fall ikke er svekket».

– Vi jobber ut fra det som en hovedteori. Samtidig har vi sagt at det kan være flere som kan ha hatt en eller annen rolle her, og at vi også fokuserer på det, sier Metlid.

Under en pressekonferanse tidligere tirsdag opplyste Metlid at en ung mann fra Oslo er siktet for drap eller medvirkning til drap. Den siktede er ikke pågrepet.

– Det kan være flere involverte, men foreløpig er det bare én siktet i saken, sa Metlid.

Ble drept utenfor gatekjøkken

Drapet fant sted utenfor Prinsdal Grill sent fredag kveld. Fire unge menn hadde spist på gatekjøkkenet og så gått ut til parkeringsplassen. Det var der gjerningspersonen kom opp til vennegjengen og tilsynelatende målrettet skjøt 21-åringen.

Den drepte 21-åringen var bosatt på Mortensrud og jobbet som ringevikar ved Seterbråten skole i Oslo.