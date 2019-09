– Vi har mottok mellom 90–100 henvendelser om vanninntrengning i kjellere på privatboliger onsdag kveld, men ellers har natten vært relativt rolig, sier vaktkommandør Arvid Nordstrand i Oslo brann- og redningsetat til Aftenposten torsdag morgen.

Styrtregnet i Oslo onsdag kveld vedvarte i flere timer, og politiet gikk blant annet ut advarte om mye vann på veinettet. Flere veistrekningen hadde begrenset fremkommelig og enkelte strekninger måtte stenges.

Torsdag morgen er riksvei 163 ved Lørenskog stasjon strengt etter gårsdagens kraftige uvær, melder Veitrafikksentralen på Twitter. Det vil bli tatt en ny vurdering av veien på formiddagen torsdag.

Rv 163 ved Lørenskog stasjon er stengt etter gårsdagens kraftige regnvær. Det blir tatt en ny vurdering på formiddagen idag torsdag. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) September 5, 2019

#Oslo. Det regner veldig mye nå, i store deler av vårt distrikt. Dette fører blant annet til mye vann i vegbanen, også på de store hovedfartsårene våre. Det er fare for vannplaning. Oppfordring til alle i trafikken om å avpasse farten etter forholdene. #Tryggtrafikk. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 4, 2019

– Fryktelig travel kveld

Onsdag kveld måtte også E6 ved Abildsøkrysset stenges, da vannmengdene var så store at veien ikke var fremkommelig. Veien er nå gjenåpnet for trafikk, meldte Veitrafikksentralen Twitter klokken i natt klokken 02:05.

Også i Munkedamsveien ved Aker brygge har hatt trafikale problemer på grunn av regnet.

– Det er en fryktelig travel kveld, det er nesten sånn at jeg ikke har tid til å prate med deg heller. Folk ringer oss hele tiden, og da handler det om vanninntrengning i kjellere, sa vaktkommandør Nordstrand til Aftenposten onsdag kveld.

Pumpe vann ut av kjellere

Han understrekte at det ikke var fare for liv, men at de ikke kan rykke ut til alle. Det er i første rekke Oslo øst som fått merke best det kraftige regnværet som har preget hovedstaden onsdag kveld.

– Derfor oppfordrer vi folk til å ta kontakt med sitt forsikringsselskap, så sender de ut sine folk.

– Har dere kalt ut ekstra mannskaper?

– Nei, men vi har alle tilgjengelige ressurser ute. Så vi jobber med saken. Og da går det i første rekke på å pumpe vann ut av kjellere, sier han.

Det var ventet opp mot 40 millimeter nedbør i løpet av seks timer onsdag ettermiddag og kveld. Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel og advarer om stengte veier og lokale oversvømmelser i tettbygde områder på Østlandet.

