Lang, lang kø for å ta båt til øyene i Oslofjorden

Regn med inntil to timers venting, informerte Ruter. Da valgte noen å gå, men de fleste ble stående.

Allerede tidlig var det kø søndag, og den vokste utover formiddagen og inn i ettermiddagen. Signe Dons

31. mai 2020 13:12 Sist oppdatert nå nettopp

«Ikke reis med mindre du må», er stadig beskjeden fra Ruter. 1. pinsedag, med rundt 25 varmegrader og strålende solskinn, var det mange som måtte ta båten til øyene i Oslofjorden.

En lang, lang kø bukter seg over rådhusplassen. Ifølge Dagsavisen var situasjonen den samme dagen før.

Da Ruters innleide vakter fortalte de bakerste i køen at de måtte belage seg på vente halvannen til to timer for å reise ut, valgte noen gå derfra.

Men de fleste ble stående.

Erland Hoholm, kjæresten Aneth Alvsvåg og barna deres står langt bak i køen. De passer på å holde god avstand til andre.

– I går var vi på Sørenga, men der var det stappfullt med folk og 17. mai-stemning. På Hovedøya er det bedre plass og mer familievennlig, sier Hoholm.

En femtedel av vanlig kapasitet

– Vi ser allerede at det er lang kø og mye trøkk på Rådhusbrygga. Så vår oppfordring til folk i dag: Ikke kom ned til brygga, sier pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter.

Problemet er kapasiteten. Koronaregler gjør at de små fergene bare tar 50 passasjerer av gangen. Det gir en kapasitet på bare 200 i timen selv om alle båter går som fullt.

Normalt er kapasiteten på nær 1000, og selv da har det pleid å bli kø på de beste dagene.

Også 2. pinsedag er det meldt strålende sommervær – ikke bare i Oslo, men i hele Sør-Norge. Men Ruters råd å unngå unødvendige reiser, ligger fast.

– Gjenåpningen av samfunnet gjør at kollektivtransporten får stadig flere reisende, mens kapasiteten fremdeles er begrenset. Vi må derfor holde fast ved retningslinjen om å ikke reise med kollektivtrafikken hvis ikke man må, sier Løken.

Folk kommer seg hjem igjen

Små ferger er ikke hyllevare, og det finnes ikke flere båter å sette inn enn de fire som går. Til neste år får Ruter nye og større båter, men det hjelper ikke på problemene nå.

Dermed må Oslo-folk og andre belage seg på en sommer i kø eller på å bade og sole seg steder man kan ta seg til for egen maskin. Det hjelper ikke på at det på populære Sørenga er sikkerhetsvakter som passer på at det ikke er for mange gjester samtidig.

Det var lenge å vente for dem som ville ta øybåt søndag. Men har man kommet seg helt frem hit, gjenstår bare sjarmøretappen. Signe Dons

På øyene kan det dessuten bli svært lange køer for å reise hjem igjen. På Hovedøya er det dessuten forbud mot overnatting.

– Hva gjør dere hvis det er for mange folk ute på øyene når siste båt skal gå? Setter dere opp flere avganger?

– Vi kommer ikke til å etterlate en kø med passasjerer på brygga, svarer Karl-Martin Løken i Ruter.

