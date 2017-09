Siden tidlig 2000-tall har Oslo politidistrikt brukt nulltoleransemodellen basert på den såkalte «Broken Window»-teorien fra New York (se faktalenke). Den handler om å slå ned på det minste hærverk og at det å ta tak i forfall og mindre ordensforstyrrelser forebygger kriminalitet.

Men når politiet selv blir utsatt for hærverk, blir ikke ting fikset like raskt. I over 50 dager har det sett ut som Sentrum politistasjon nesten har vært under et militært angrep.

Fakta: Broken Windows-teorien Teorien om det knuste vinduet er en kjent modell innen kriminologi og kriminalitetsbekjempelse. Ble lansert i 1982 av de amerikanske forskerne George Kelling og James Wilson. Går ut på at mindre ubehageligheter vil utvikle seg til større problemer dersom de ikke blir gjort noe med. Hvis noen knuser et vindu og ser at det ikke snart blir reparert, er det et signal om at det er greit å knuse flere vinduer og kanskje i tillegg gjøre ytterligere skade på bygningen. Som forebyggingsmodell i politiet handler det om å reagere mot hærverk, uønskede handlinger og milde lovbrudd for å forebygge grovere kriminalitet. Teorien sier at et synlig forfall i et område signaliserer at få eller ingen har kontroll eller bryr seg om hva som skjer der. Derfor er det viktig å gripe inn mot små overtredelser og ordensforstyrrelser. Når myndighetene griper inn overfor åpenlys rusmisbruk, tagging og forsøpling, bidrar det til å forebygge kriminalitet Teorien ble brukt i New York på 1990-tallet. Der ble det slått hardt ned på mindre alvorlige handlinger, som urinering på gaten, forsøpling og tagging. Er fremhevet som en årsak til at kriminaliteten i New York gikk kraftig ned. I Norge går teorien også under navnet nulltoleranse eller New York-modellen. Er en omdiskutert teori brukt mot rusmisbrukere i Oslo sentrum. (Kilde: Wikipedia og Aftenposten)

Knuste 12 vinduer i sinne

Natt til 21. julir ble hele fasaden til Sentrum politistasjon ved Arbeidersamfunnets plass i Oslo sentrum smadret.

– Det ser jo ut som det har vært krig her. Robert Thorsen, ordenssjef i Oslopolitiet

En 70 år gammel mann klarte å knuse totalt 12 vinduer i det som er Oslo-politiets viktigste publikumsmottak. Gjerningsmannen rakk å knuse også to ruter på politiposten på Oslo S, før han ble pågrepet.

– Vi har ikke avhørt mannen ennå, men etter hva vi vet nå, så var han ikke helt fornøyd med politiet. Jeg tror det handlet om at han ikke hadde klart å finne en åpen politistasjon, og at han derfor ble sint, uttalte operasjonsleder Tor Arne Bakken til TV 2.

Gateforeningen: – Synd at politiet henger etter

– Det ville blitt ramaskrik hvis dette hadde skjedd med en av de private gårdeierne – og hvis de hadde latt dette stå slik så lenge. Denne gården inngår som en viktig del av sentrumsbildet. Derfor er det dumt at politiet henger etter, sier Arne Sundt-Bjerck, prosjektleder i Torggata gateforening og styreleder i Hausmannkvartalenes Velforening.

De siste årene har Torggata, særlig siste del retning Grünerløkka, gjennomgått en ansiktsløftning. Fra å ha problemer med hærverk og narkotikasalg, er området blitt en av Oslos beste og hippeste handlegater.

– Det er jo kjent at hvis man lar tagging stå, tiltrekker det seg mer tagging og annet hærverk. I dette området har mange gårdeiere investert store beløp for å oppgradere bygninger og omgivelser. Vi har lykkes i å gjøre dette til et fint område. Da er det et uheldig signal at politiet ikke følger opp, sier Sundt-Bjerck.

– Ser ut som det har vært krig

De ansatte på Sentrum politistasjon har fått flere reaksjoner på fasaden. Folk har stoppet og tatt bilder av de ødelagte vinduene, forteller Robert Thorsen, leder for patruljeseksjonen i enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

– Vi har merket at folk reagerer på det. Det er jo ikke bra, det ser jo ut som det har vært krig her, medgir Thorsen.

– Betyr dette at Oslo-politiet har glemt Broken windows-teorien?

– Nei, det har vi ikke. Vi jobber etter den metodikken innenfor kunnskapsbasert og forebyggende politiarbeid. Det ble iverksatt i New York med gode resultater.

Spesialglass forsinket av tysk sommerferie

– Gateforeningen og andre reagerer på at det har sett slik ut i snart to måneder?

– Ja, jeg er helt enig. Dette burde vært skiftet dagen etter. Vi har etterlyst og purret på vinduer. Vi har fått vite at produksjonen tar syv uker, men at leveransen ble forsinket fordi det var fellesferie i Tyskland til 8. august. Vi har nå fått bekreftet at vinduene leveres i uke 39. Dette er nemlig spesialglass.

– Men ikke mer spesielt enn at én mann klarte å knuse alle?

– Nei, de ytterst lagene er vanlig glass, men rutene er også oppgradert med skallsikring, sier Thorsen.