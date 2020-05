Kapasiteten skaper utfordringer for Ruter

At samfunnet gradvis åpner opp, skaper problemer for Ruter. Årsaken er at kapasiteten på buss, bane og trikk fortsatt er lav som følge av smitteverntiltakene.

Mange er fortsatt avhengige av kollektivtransport under koronapandemien. Heiko Junge / NTB scanpix

Ruter anslår at de i praksis har en kapasitet på mellom 30 og 50 prosent av normalen som følge av avstandsreglene.

– Gjenåpningen av samfunnet gjør at kollektivtransporten får stadig flere reisende, mens kapasiteten fremdeles er begrenset. Kundene våre etterspør flere busser, trikker, T-baner og båter. Det skulle vi gjerne ha satt inn, men operatørene våre kjører med alt det materiellet de har tilgjengelig, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

De siste fire ukene har selskapet opplevd stadig oftere at for mange går om bord i busser og andre transportmidler. Særlig etter klokka 14, når skolene slutter, er det mange passasjerer.

– Folk har til nå vist forståelse for retningslinjene, og vi må be kundene våre om å fortsatt ta hensyn til hverandre. Det handler om å vente på neste avgang og gå av dersom det ikke er plass. Alle som kan sykle eller gå i stedet for å reise kollektivt, bidrar i dugnaden, sier Jenssen.

