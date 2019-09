For 20 år siden tok en nystartet popgruppe navn etter bydelen der de øvet, og kalte seg rett og slett bare Briskeby. Og navnet ga suksess, for Lise Karlsnes og hennes band fikk hele fire spellemannspriser for sin debutplate, bare to år etter at de begynte å øve sammen.

Artisters bruk av Briskeby-navnet startet tidligere enn som så. For 50 år siden hyllet Jan Erik Vold det lille byområdet som tittel på sin plate Briskeby Blues.