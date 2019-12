#Oslo. Melding om brann i rekkehuskjede i Vestengsvingen på Brannfjell. Alle nødetater på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 17, 2019

Vi er på stedet sammen med brannvesenet. Det er full fyr i det ene rekkehuset og brannvesenet har startet slukking. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 17, 2019

– Det er en firemannsbolig. Brannen er i en av de midtre boligene. Vi er på stedet og er igang med slukking, sier fungrende vaktkommandør Lars Lindav ved Oslo brann- og redningsetat. Han mottok varselet klokken 18.

Brannmannskapene melder ved 18.25-tiden at de begynner å få kontroll og at de forsøker å hindre at brannen sprer seg til de andre boligene.

Aftenposten kommer tilbake med mer.