– Det er en firemannsbolig. Brannen er i en av de midtre boligene. Vi er på stedet og er igang med slukking, sa fungerende vaktkommandør Lars Lindav ved Oslo brann- og redningsetat. Han mottok varselet klokken 18.

Brannmannskapene meldte ved 18.25-tiden at de begynner å få kontroll og at de forsøker å hindre at brannen sprer seg til de andre boligene.

Litt før klokken 20 melder politiet på twitter at brannen nå er slukket.

Hans O. Torgersen

– Da vi kom frem, var boligen i full fyr. Det er tre registrerte beboere i boligen som brenner, vi har foreløpig ikke klart å redegjøre for alle. I firemannsboligen er det registrert i alt åtte personer. Vi jobber nå med å kontakte dem, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt ved 18.30-tiden.

Noen minutter senere hadde politiet kontroll på alle beboerne. Tre personer ble evakuert fra den brennende boligen. To av dem har pådratt seg røyskader.

#Oslo. Melding om brann i rekkehuskjede i Vestengsvingen på Brannfjell. Alle nødetater på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 17, 2019

Vi er på stedet sammen med brannvesenet. Det er full fyr i det ene rekkehuset og brannvesenet har startet slukking. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 17, 2019

Hans O Torgersen