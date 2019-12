Utover mot på slutten av 1800-tallet vokste vår motstand svenskeunionen. Stadig flere nordmenn ble klar over at Norge en gang i middelalderen hadde vært et «Noregsvelde».

Den svenske unionskongen Oscar 2. satt på tronen og så opprøret mot unionen øke. Han var en sann norgesvenn, men hvordan skulle han få vist det i et land der man til stadighet påpekte at man hadde vært et eget og mektig land?