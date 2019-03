To minutter før midnatt fikk politiet melding om et pågående innbrudd i en leilighet i tiende etasje i Nydalen. Det var personer inne i leiligheten som meldte ifra om dette. Politiet fikk også beskjed om at en av mennene som var i ferd med å utføre angrepet, hadde en machete.

– Da vi kom frem, var låsen på leiligheten ødelagt. Det var også merker på døren som tydet på at noen hadde prøvd å ta seg inn i leiligheten, sier Tor Grøttum, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Torgeir Strandberg

Etter hvert viste det seg at en av mennene som befant seg i leiligheten, hadde klatret ned til balkongen i niende etasje. Dermed unnslapp han ifølge politiet angrepet som var rettet mot ham.

– Det var tre personer som brøt seg inn i leiligheten. De var på jakt etter en bestemt person som var i leiligheten. Han hoppet ned fra en balkong og slapp unna angrepet, sier Grøttum.

Ingen ble skadet i angrepet.

Har pågrepet en person

Grøttum forteller videre at innbryterne forsto raskt at politiet var på vei. De var borte da politiet ankom stedet.

– Da var et oppgjør mellom folk som kjente hverandre. Vi fikk navnet på en mistenkt som er blitt pågrepet på Høyenhall. Nå venter han på å bli avhørt, sier Grøttum.

Han regner med at politiet etter hvert også vil få tak i navnene på de to andre som brøt seg inn i leiligheten. Den pågrepne er kjent av politiet fra tidligere saker.

– En uoversiktlig sak

Alle de seks-åtte personene som var involvert i hendelsen, er menn i 20-årene. Ifølge politiet var det tre-fem personer i den aktuelle leiligheten, men et par av dem hadde forsvunnet før politiet kom frem. Flere av de involverte er kjenninger av politiet.

– Det er en uoversiktlig sak med flere involverte personer, konkluderer Grøttum.