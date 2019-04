I intervju-serien «Mitt Oslo» får du gode bytips fra kjente, og mer ukjente, mennesker som har et nært forhold til hovedstaden (se flere artikler nederst).

«Jeg er fra Stavanger og er glad i havet. Derfor var planen å bli sjømannsprest. Så flyttet jeg til Oslo for å studere. Byen er så imøtekommende og så trivelig at jeg heller valgte å bli gateprest. Det er en givende, krevende, artig jobb.

På Tryvann og Norway Cup

Hovedoppgaven er å møte ungdom som oppholder seg i sentrum. Jeg er ansatt i Oslo bispedømme, har basen min i domkirken og er tilgjengelig for all ungdom. I mai, midt i russefeiringen, er jeg på Tryvann, etter initiativ fra diakonene. På Norway Cup, i august, har jeg eget stille-telt, i samarbeid med Bekkelaget menighet. Å møte folk på utsiden av kirken åpner for andre samtaler enn i kirkerommet.

Siri Øverland Eriksen

Fakta: «BEST MED OSLO: FOLKENE» MITT OSLO Morten Andreas Carlmark (36) Yrke: Bispedømmets eneste gateprest for ungdom i Oslo. Bosted: Galgeberg. Født og oppvokst i Stavanger. Aktuell med: Er på jobb i hele påsken, blant annet som liturg i Oslo domkirke. Leder for ungdomstilbudet Kafé Q, i Domkirkens kjeller, hver mandag, også i påsken. Best med Oslo: «Folkene, det rike kulturlivet og årstidene. Årstider har vi nesten ikke i Stavanger.» Verst med Oslo: «Det positive kan også være negativt: Alle menneskene, og all travelheten, gjør at man fort kan bli oversett.»

Ofte kritiseres Oslo for å være så kald. Byen er veldig inkluderende, synes jeg. Det er lett å føle seg hjemme, selv om du ikke er herfra. Uansett hvor lenge innflyttere bor i Stavanger, for eksempel, blir de sjelden omtalt som siddiser. I en storby kan ensomheten være større, og tydeligere, enn andre steder, særlig i høytidene. Men også på den måten byr Oslo på mye positivt:

Finnes hjelp å få

Ensomheten er erkjent. Den motarbeides fra mange kanter. Enkeltmennesker, kommunen, kirken og organisasjoner jobber for å skape gode, inkluderende fellesskap.

Ensomheten i julen får alltid oppmerksomhet, heldigvis. I påsken snakkes det mindre om ensomhet, så da kan den bli ekstra krevende. At man kan føle seg ensom i dagene som kommer, er lett å forstå. Da er det ekstra fint å huske på:

I Oslo finnes åpne dører og hjelp å få – uansett livssyn.»

MORTEN ANDREAS CARLMARKS OSLO-FAVORITTER

PUSTEROM

Sporet

Oslo S, 2. etasje

Sturle Scholz Nærø

Rett over vrimmelen i hovedhallen ligger Kirkens Bymisjons tilbud på Oslo S. Her kan du trekke deg tilbake, puste ut, prate med ansatte og frivillige, tenne et lys. Oslo S er faktisk Norges travleste sted, målt i antall gjennomreisende. Jeg er ofte på jobb der, og jeg setter selv stor pris på hvor gode folkene på Sporet er til å møte andre mennesker.

Attraksjon

Vigelandsmausoleet

Grimelundsveien 8

Trygve Indrelid

På Slemdal, midt i et boligfelt, ligger en ofte oversett attraksjon: Emanuel Vigelands Museum, som det formelt heter, har fantastisk lys, akustikk, kunst. Hoveddelen består av ett dunkelt, tønneformet rom, dekket av fresker. Etter hvert som øynene blir vant til mørket, trer kunsten frem. En stor opplevelse.

For ungdom

Kafé Q

Oslo domkirke, Karl Johans gate 11

Sturle Scholz Nærø

Hver mandag ettermiddag er krypten under domkirken åpen for ungdom. Kafeen er et rent treffsted, et hengested, hvor fellesskap og trygghet er poenget. Alle får komme som de er, og blir akseptert som de er. For å understreke åpenheten henger regnbueflagget utenfor. Suppe, vafler, kaffe og te: Alt er gratis.

Attraksjon

Tøyen hovedgård

Trondheimsveien 23B

Signe Dons

Øverst i Botanisk hage ligger denne vakre herregården fra 1679. Jeg er veldig glad i både huset og hagen. Vestfløyen har en kafé som er åpen hele året. Det er uteservering om sommeren. Og så er jeg fascinert av at du i Naturhistorisk museum, som ligger samme sted, kan studere skjelettet av en tyrannosaurus.

Kafé

Fyret

Youngstorget 6

Morten Uglum

Gode smørbrød er ikke så lett å finne i Oslo. På Fyret er utvalget stort, og lokalene er koselige. Får jeg besøk utenbys fra, går vi gjerne dit. I tillegg er folkene som jobber der så trivelige. Jeg har aldri møtt én sur servitør.

Delikatesser

Fiskebåtene

Rådhusbryggen

Rolf Øhman

Sjømat er jeg veldig glad i. Og for å få tak i den beste må jeg stå tidlig opp og dra til båtene ved Rådhuset. De åpner klokken syv. Å sykle gjennom byen mens den er så fredelig og rolig, er en opplevelse i seg selv. Fiskerne kommer rett fra havet. Jeg savner havet, så jeg setter ekstra pris på å prate med dem.

Spisesteder

Vippa

Vippetangen, Akershusstranda 25

Dan P. Neegaard

Vippa er blitt et fint sted å spise, der er det så mange steder å velge mellom. Samtidig får du kontakten med sjøen og den fantastiske utsikten. Utfordringen er å bestemme seg for hvor man skal spise. Fordelen er at det bare er å komme tilbake og prøve ett sted til.

Gudshus

Oslo domkirke

Karl Johans gate 11

Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Helt uavhengig av yrket mitt: Akustikken, takmaleriene, atmosfæren gjør hele rommet så spesielt. I kontrast til all travelheten utenfor blir dette et ekstra godt sted å være. Oslo domkirke har åpent alle dager, hele uken. Dette er kirken for kongen, regjeringen og Stortinget, men først og fremst er den for hele byen. At du kan møte kongelige og hjemløse i samme rom er fantastisk i seg selv.

Museum

Frammuseet

Bygdøynesveien 39

Tom A. Kolstad

Min far var fra Oslo, sjømann og veldig glad i historie. Sommerbesøkene på Frammuseet er kjære minner. Fortsatt oppsøker jeg lukten av sjø og tjære der. Bare det å tenke på at skipet har vært på Nordpolen og Sydpolen, fascinerer meg. Etterpå går jeg mer enn gjerne på Kon-Tiki-museet.

Oase

Parken i Kirkeristen

Nederst i Karl Johans gate

Thomas Xavier Floyd

Gateprestens kontor ligger inne i Kirkeristen, i den delen som tidligere var brannstasjon. Bak domkirken er vi så heldige å ha en liten park, som ikke så mange forbipasserende vet om. Den er ekstra fin om sommeren, med springvann, store trær og grønne plener: Kirkeristen kan du nyte uten å sette deg ned og spise.