Utesteder frykter konkurs: – Jeg kjenner ingen som har råd til å betale husleie i april

En så solfylt torsdag i mars kunne vært anledningen til årets første utepils for mange. Men i Torggata i Oslo sentrum, der det vanligvis myldrer av liv, er det så å si folketomt. Det er stille i bakgården til Uhørt i avstikkeren Strøget.

Ingen vet når dørene åpner igjen.

Laurent Vacarisas står der det vanligvis er fylte stoler og bord. Han eier Uhørt og Café Sør. Begge leier av Olav Thon Gruppen. Tilsammen betaler de 400.000 kroner i måneden i husleie.

Olav Thon Gruppen driver med eiendommer, kjøpesentre og hoteller. I 2018 eide konsernet verdier til 105 milliarder kroner. Denne uken bestemte de seg for å utsette husleien for serveringssteder som leier lokaler av dem til 1. juni

Utsettelsen skal hjelpe leietagerne, ifølge Thon. Men utelivsaktørene Aftenposten har snakket med, er langt fra fornøyde.

– Hvis leien utsettes i tre måneder, må jeg betale 1,2 millioner kroner i juni. Det er uforsvarlig, sier Vacarisas.

Ber om fritak

Nå skriver serveringsstedene i Strøget et felles brev til Thon. De ber om fritak fra husleien siden de må holde stengt i koronakrisen.

Vacarisas sier han kan betale småregninger i maksimalt to måneder fremover. Han frykter at det blir kroken på døren etter det.

– Det er ikke noens feil, men alle må ta sin del av ansvaret. Det er mange i bransjen som ikke vil klare seg fremover.

Paal Audestad

– Vi lever i en annen virkelighet

Noen meter lenger bort i Torggata, ved Youngstorget, ligger Kulturhuset og Youngs. Runar Eggesvik er en av medeierne.

Tirsdag mente han at Thon-gruppens initiativ om utsatt husleie var en god start. Nå er han mer kritisk.

– Noen gårdeiere forholder seg til verden slik den var før koronaviruset. Beklager, men vi lever i en annen virkelighet nå, sier Eggesvik.

Utestedene taper millioner og skal betale husleie på flere hundre tusen i måneden.

– Gårdeierne må gi leietagerne håp og tro på at vi kommer gjennom dette. De kommer ikke unna husleiefritak.

Rolf Øhman

Lava Oslo, konsernet bak populære restauranter som Smalhans og Brutus, forteller også om en vanskelig tid. Husleien er en stor utgift. Eggesvik peker på at utleierne faktisk kan kapitalisere på situasjonen, fordi de samtidig kan spare penger på lavere fellesutgifter og rente.

– Skal utleierne ha inn husleien samtidig som de sparer penger på disse utgiftene, blir det ufint, sier han.

Olav Thon Gruppen åpner for leiefritak

Ole Christian Hallerud er visekonsernsjef i Thon Eiendom. Han sier at de vil gå i individuell dialog med hver enkelt leietager for å finne løsninger på den store regningen som kommer om noen måneder.

– Vi er opptatt av at ingen skal gå konkurs som følge av krisen, og vi vil strekke oss langt for å forsøke å unngå det.

– Kan dere garantere leietagerne at de ikke vil gå konkurs?

– Jeg kan ikke si her og nå at de ikke vil gå konkurs. Men vi vil gjøre det vi kan for å bidra til at det ikke skjer.

– Flere utesteder sier at den eneste måten å løse dette på, er fritak fra husleie mens de holder stengt. Kommer dere til å gi dem det?

– Det er en sammensatt problemstilling. Det kan innebære at noen får fritak, sier Hallerud.

Youngskvartalet får leiefritak

Rett ved Youngstorget ligger Youngskvartalet, med utesteder som Håndslag, Andre til høyre og Girotondo. Bygget eies av fagforbundet Industri Energi.

De gir leiefritak i krisetiden, forteller styreleder for serveringsstedene i Youngskvartalet, Simen Vinge. Det gjelder så lenge utestedene holder stengt som følge av rådene fra myndighetene

– Vi er stolte av å ha en gårdeier som viser solidaritet i en krevende situasjon, og som bidrar til å trygge verdier og arbeidsplasser, sier Vinge til Aftenposten.

– Det blir en ny begynnelse, og den blir tung

Utelivsbransjen er utsatt. Mange utesteder får ikke lån i banken selv, og er avhengige av kapital fra andre. Gjerne med korte frister, høye renter og høy personlig risiko.

Og det er flere utgifter enn husleien. Nå råtner mye mat i kjøleskap, og øl må helles ut.

– Jeg kjenner ingen som har råd til å betale husleie i april. Mange har lite å gå på og betaler med pengene de tjente måneden før. Mange ligger allerede ganske dårlig an, sier Runar Eggesvik.

Han frykter at Oslos uteliv blir svært annerledes etter koronakrisen og uttrykker medfølelse overfor sine kolleger:

– Ingenting tyder på at det er full fart igjen når dette er over. Trusselen om nedstengning ligger over hele bransjen. Det blir en ny begynnelse, og den blir tung.