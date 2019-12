Væpnet politi rykket ut da elever fikk trusselmelding om skoleskyting

Alarmen gikk klokken 12.14 da rektor Hege Haugland ved Blindern videregående skole meldte fra om truslene til politiet. Skolen har 750 elever.

– Vi sendte straks to bevæpnede patruljer til skolen, og de har vært på stedet mesteparten av ettermiddagen, bekrefter operasjonsleder Sven Christian Lie ved Oslo politidistrikt. Klokken 14.50 forlot en av patruljene området etter å ha holdt vakt og vist tilstedeværelse.

– I samråd med skolen ble elevene holdt på skolen, og det var aldri snakk om å evakuere eller avlyse undervisning, sier Lie.

Han forklarer at truslene var skrevet på engelsk, og at de kom i form av såkalte airdropmeldinger til elevers mobiltelefoner, uten at avsender kom tydelig frem.

Teksten som ble sendt ut var: «School shooting soon – in 10 minutes». Men dette viste seg å være falsk alarm.

Etterforsker hvem som sto bak

– Ser dere på dette som reelle trusler eller en bisarr spøk?

– Elevene som mottok dette ble naturlig nok skremt. Vi betrakter dette som trusler. Derfor har vi igangsatt etterforskning for å finne ut hvem som sto bak, sier Lie.

«Det ble i dag fremsatt en trussel mot skolen. Politiet ble umiddelbart tilkalt, og er på saken. Det er ikke grunn til bekymring så langt og skolen går som normalt», lyder en beroligende SMS som rektor sendte ut til elevenes foresatte torsdag ettermiddag.

Aftenposten har forsøkt å få kommentar fra skoleledelsen, men fra administrasjonen blir det henvist til at det er Oslo politidistrikt som skal uttale seg om saken.