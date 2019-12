Gi din stemme nederst i saken:

– Fortsatt er det slik at vi forbruker Østensjøvannet, påpekte han i 2004.

– Vi ble ikke sinte, bare veldig, veldig skuffet, erklærte han i 2009.

– Dette er den største utbyggingstrusselen siden Østensjøvannets venner ble dannet, raste han i 2016.

I 20 år har Amund Kveim (59) stått rakrygget i avisspaltene og irettesatt og veiledet lokalpolitikere. Han har ledet 3000 venner av Østensjøvannet i arbeidet mot boligblokker og rushtrafikk. Alt for å beskytte et lite vann sørøst i Oslo.

Nå er han nominert til Årets osloborger som leder av foreningen Østensjøvannets venner. Hvordan står man så lenge i et engasjement for en innsjø?

Gås fanget i brusboks

– Østensjøområdet er unikt og må bevares. Det gjør seg ikke selv, sier han.

Det blir sjelden klimatoppmøter på en miljøforkjemper som Amund Kveim.

– Natur, miljø og klima henger nøye sammen, og det er ikke bare nede i Madrid det jobbes med dette. Engasjement må også være lokalt, og vi kan alle være med og bidra.

Pekefingeren rettes hit og dit mens den lange mannen prøver å holde balansen på tynne sko langs den isglatte turveien. Sakene han er opptatt av her ved Østensjøvannet, er mange:

– Bølerbekken som renner der borte, er viktig for vannet og må få leve. Heldigvis ble turveien flyttet opp fra vannkanten. Er det ikke rart å tenke på at rushtrafikken raser forbi her to ganger om dagen, gjennom et naturreservat?

Han peker bort på områdene der det har vært kritisk i år, mens han forteller:

– De stakkars fuglene må vernes mot plastforsøplingen. Nylig satte en gås nebbet sitt fast i en brusboks. Og ser du pipen der oppe på den gamle Eterfabrikken? Det ville være svært uheldig om det kommer boligblokker der.

– Manglende forståelse

Den kampen vant de for et år siden. Det ble ingen utbygging, men det kommer stadig nye planer.

– De tar litt her og litt der. Det er et vedvarende press på området og manglende forståelse for hva som skal til for å verne om det. Vi må passe på at vi bruker området uten å forbruke det, sier Kveim.

Fakta: Amund Kveim (59) Leder for Østensjøvannets venner gjennom 20 år. Foreningen arbeider for vern og skjøtsel i Østensjøområdet naturreservat og miljøpark. Styreleder i Besøkssenter våtmark Oslo, som i år har hatt besøk av over 10.000 skole- og barnehagebarn. Født 1960 i Oslo, har bodd ved Østensjøvannet siden 1987.

Tåler ikke boligutbyggingen

Amund Kveim mener det er helt nødvendig at det finnes en forening som Østensjøvannets venner som jobber på dugnad. Noen må holde et kontinuerlig miljøblikk på vedtakene fra de skiftende lokalpolitikerne.

– Det tar tid å forstå viktigheten av å ta vare på naturområder, særlig i urbane strøk. De er lette å miste og umulige å gjenskape. Dugnadsgjengen vår gjør en fantastisk innsats.

– Men det er også et behov for flere boliger i Oslo?

– Mange av prosjektene er sikkert velment og kunne fungert andre steder, men dette området tåler ikke mer utbygging. Oslo er en flott by, men byen må ta vare på sine kvaliteter, svarer Kveim.

Ifølge foreningen er det observert rundt 230 fuglearter ved Østensjøvannet, og opp mot 50 arter hekker der hvert år. Området har et planteliv med rundt 440 arter.

Kveim mener det er unikt at det finnes et så artsrikt naturreservat i et så urbant strøk, bare 4 kilometer fra Oslo S.

– Folk må si ifra om at utbygging i randsonene ikke er akseptabelt. Vi har Østensjøvannet. Alle kan finne «sitt østensjøvann» å jobbe for.

Litt fattigere hvert år

Tre fotografer jobber aktivt blant de grønne og brune andehodene nede ved vannet. De få artene som ikke har forlatt Østensjøvannet for vinteren, må dokumenteres.

Kveim småsnakker med fugletitterne. Her i området er de på fornavn med hverandre og nesten med endene også.

– Det er alltid en berikelse å komme ned hit. Men hvert år blir vi litt fattigere, mener Kveim, som er glad for å være nominert.

– Det er en veldig hyggelig oppmerksomhet for Østensjøvannets venner. Men det handler om det umistelige området rundt her og ikke om Amund Kveim, sier Amund Kveim.