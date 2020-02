Dagen etter en stor vannlekkasje på Sagene i Oslo ble det tirsdag kveld igjen, ved 20-tiden, meldt om en ny stor vannlekkasje på Sagene.

Brannvesenet melder at vannlekkasjen ble stanset ca. kl. 20.40. Men at det fortsatt vil renne mye vann i gatene ned fra krysset Kongsvingergata/Sandefjordgata og ned mot Arendalsgata.

– Det er en litt mindre lekkasje enn i går, men det er store vannmengder som strømmer nedover, sier vaktkommandør Ola Klakegg i brann- og redningsetaten i Oslo.

Lekkasjen skjedde i krysset Kongsvingergata/Sandefjordgata.

Politiet melder at vannlekkasjen kan skyldes at masse, som ble brukt for å stanse gårsdagens vannlekkasje, kan ha truffet hovedvannledningen og laget en sprekk i den.

Olav Olsen

Skyldes trolig gravearbeider

– Det er for tidlig å spekulere i årsaker, men mye tyder på at lekkasjen har sammenheng med gravearbeidene som foregår i området, sier Klakegg.

Flere brannbiler er på plass i området, melder Klakegg.

Ingen av veiene i området er stengt.

Olav Olsen

Vannlekkasjen i går skapte kaos i ettermiddagsrushet ved Sagene i Oslo, like ved Voldsløkka. I går ble lekkasjen stanset etter én time og et kvarter.

Mandagens lekkasje skal ha skyldtes at vannledningen ble kuttet under gravearbeider.

Ring 2 mellom Sognsveien og Vogts gate ble i går stengt som en følge av store vannmengder. Etter tre timer, rundt klokken 19, meldte politiet at veien igjen var åpnet i begge retninger.