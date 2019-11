Både Voi og Tier stengte tilgangen sparkesyklene da veiene ble glatte.

Likevel tar de sikte på å holde butikken åpen gjennom vinteren når været tillater det.

Kommunikasjonssjef i Voi Kristina Hunter Nilsson, sier at de nå har begynt det de kaller vinteroperasjonen. Det betyr at de følger vær og føre tett for å ta stilling til om de skal ha syklene tilgjengelige for utleie.

Syklene vil fortsatt være synlige i bybildet, men de vil ikke være mulig å logge inn på.

– Planen er å ha syklene ute i vinter, men sikkerhet kommer først. Derfor er ikke syklene tilgjengelige i dag, sier Hunter Nilsson til Aftenposten.

Seks dager

De gjorde det samme i andre skandinaviske byer i fjor. Da holdt de stengt i seks dager gjennom vinteren.

Også sjef for Tier i Oslo, Lars Christian Grødem-Olsen, sier de vil tilby utleie av sparkesyklene når vinterværet ikke er på sitt verste.

– Sikkerheten til brukerne våre er viktigst for oss, derfor vil vi stanse tjenesten vår når været ikke tillater det. Grunnet snøfallet i går valgte vi derfor å hente inn alle sparkesyklene våre, sier Grødem- Olsen.

– Ikke piggdekk

Voi på sin side vurderer flere tiltak for å holde driften oppe så lenge som mulig.

Det mest aktuelle er å skru ned hastigheten til syklene for sesongen, ifølge Hunter Nilsson.

– Så vi får ikke se sparkesykler med piggdekk, altså?

– Nei, men vi vurderer også å leie ut syklene på et mindre geografisk område i byen. Alt kommer an på været. Hvis det er fint vær og folk ønsker å leie syklene, så hvorfor ikke?

Hun sier de ikke er bekymret for batterikapasiteten til syklene selv om temperaturen kryper gradvis nedover.