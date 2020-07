Ansatt stjal luksusklær for 150.000 kroner og solgte videre fra egen nettbutikk

Mannen solgte dyre klær med prislapp via appen Tise og sin egen nettbutikk. Nå er han dømt til fengsel i 75 dager.

Her er ett av plaggene politiet fant hos den domfelte. Plagget skal ha stammet fra klesbutikken der den domfelte jobbet. En parkas fra Woolrich kan koste over 5000 kroner. Politiet

Nå nettopp

Den tiltalte, som er i 20-årene, ble i 2017 ansatt i en kleskjede som er kjent for dyre merkeklær. Mannen hadde ambisjoner om å leve av å være klesdesigner og stylist. Derfor var denne jobben viktig for ham, kommer det frem i dommen i Oslo tingrett.

Parallelt med å jobbe for butikken forsøkte han å starte egen virksomhet. I tillegg drev han en nettside hvor han solgte klær.

I 2019 ble han tatt på fersken med en jakke til 7500 kroner. Han hadde ikke betalt for jakken, og han hadde også andre varer da han var på vei ut av butikken der han jobbet.

Han ble avslørt da et firma som skulle hindre svinn fra butikken, hadde fulgt med på profilen til den ansatte på appen Tise. De hadde registrert at han hadde en jakke av samme type til salgs. Mannen kunne ikke fremvise kvittering og ble pågrepet på stedet.

Ifølge tiltalen hadde han da stjålet klær for 256.000 kroner fra sin arbeidsgiver i løpet av ett år.

Innrømmet delvis skyld

Selv mente den tiltalte at beløpet i tiltalen var for høyt. Han hadde stjålet klær fra sin arbeidsgiver, men ikke for mer enn 100.000–150.000 kroner. Han stjal fordi han hadde dårlig råd, forklarte han ifølge dommen.

Tiltalte sa i retten at han gikk etter eksklusive objekter og solgte de fleste av dem på Tise og i nettbutikken han drev. Han solgte ofte varene med prislapp fra butikken. Dette ga kjøperne trygghet for at tingene var nye, og det gjorde at han oppnådde en høyere pris.

De ansatte ble sjelden kontrollert, og det var enkelt å ta med seg objekter hjem, forklarte han.

Kjøpte også på lovlig vis

Tiltalte påpekte imidlertid at flere av varene han solgte, og som var omfattet av tiltalen, var anskaffet på lovlig vis. Flere av plaggene var nemlig kjøpt med ansattrabatt i hans eller andre ansattes navn.

I tillegg var det vanlig at ansatte fikk sponset klær og sko fra leverandører for at de ansatte skulle bruke dem på jobb, opplyste han. Som ansatt hadde han også adgang til lagersalg av eksklusive merkevarer. Der kunne de ansatte få gode rabatter.

Dermed ble beløpet for underslag satt til 150.000 kroner i retten. I tillegg til fengselsstraff på 75 dager må han betale 150.000 kroner til staten, samt 3000 kroner i saksomkostninger.

– Han angrer på det han gjorde, og har tilstått. Straffen er i tråd med hans tilståelse. Vi kommer ikke til å anke, sier forsvarer Øivind Sterri.

Politiadvokat Marthe Notøy var aktor i saken.

«Påtalemyndigheten tar dommen til etterretning og har foreløpig ikke tatt stilling til eventuell anke», skriver hun i en e-post.