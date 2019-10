Lørdag ettermiddag og kveld barket pro- og antityrkiske demonstranter sammen i Oslo sentrum. Politiet svarte med tåregass, hester og hunder.

Det toppet seg da en rekke personer tok seg inn i butikken «Body Shop» på Karl Johans gate.

– Det jeg er blitt fortalt, er at det ser ut som at en person har stått i døren og gjort et tegn med fingrene sine. Dette har provosert personer fra Ungkurd. I tillegg skal det ha blitt sagt noen ord, sier politiinspektør Johan Fredriksen til Aftenposten.

Tidligere lørdag deltok rundt 500 personer under en markering til støtte for Tyrkias militæroffensiv i det nordøstlige Syria. Denne ble etterfulgt av en markering mot Tyrkias invasjon, hvor rundt 750 personer deltok, ifølge politiet.

– Det blir umulig å stanse denne typen hendelser når det ikke skal mer til enn at en person viser et tegn, sier Fredriksen.

– Ute etter å provosere

De to markeringene startet henholdsvis klokken 13 og 15 ved den tyrkiske ambassaden på Frogner i Oslo. I etterkant har politiet fått kritikk for å la markeringene finne sted så tett.

– Vi har snakket med politiet siden mandag og advart mot dette. Vi har sagt at dette blir katastrofe, sa Andam Aziz, talsperson i Ungkurd, til NRK i helgen.

Ungkurd er en kurdisk ungdomsorganisasjon i Norge som jobber for kurderes rettigheter.

Politiet avviser kritikken.

– Vi forsøkte å sørge for at det var mer tid mellom markeringene, men det lot seg ikke gjøre. Markeringene var i utgangspunktet begrenset til området utenfor den tyrkiske ambassaden. Men den prokurdiske markeringen valgte å gå samlet mot sentrum. Dette ble ikke meddelt oss i forkant, sier Fredriksen.

Rundt 50 minutter før den prokurdiske markeringen skulle begynne, var området i stor grad ryddet for personer fra den protyrkiske markeringen, sier politiinspektøren. Men flere personer fra den første demonstrasjonen oppholdt seg likevel i området.

– Vi ser at en del av personene kun var ute etter å provosere, sier Fredriksen.

Det var etter at den prokurdiske markeringen var ferdig at det begynte å gå hardt for seg.

Først gikk kurdiske demonstranter løs på en bil etter at eieren skal ha viftet med et tyrkisk flagg og provosert demonstrantene. Deretter valgte demonstrantene å gå ned mot sentrum av Oslo.

Flere anmeldt

Senere oppstod det sammenstøt mellom kurdiske demonstranter og pro-tyrkiske aktivister i sentrum, blant annet ved butikken på Karl Johans gate.

– Hele butikken ser ut til å være ramponert. Varer ligger strødd utover. Syv politimenn står utenfor sammen med et hav av mennesker. Alarmen går inne i butikken, opplyste Aftenpostens reporter på Karl Johans gate.

Til slutt ble syv personer innbrakt eller pågrepet etter sammenstøtene. Flere er anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann, skadeverk og ordensforstyrrelser.

Etterlyser mer ressurser

– Undervurderte dere hvor amper stemningen kunne bli?

– Nei, vi var klar over at disse markeringene hadde potensial til å utvikle seg. Vi visste at spenningsnivået var høyt og har observert at de har smelt mot hverandre via sosiale medier. Ut fra det vi visste og kunne forvente, var antallet mannskap vi hadde ute forsvarlig, svarer Fredriksen.

Han legger til:

– Meningsmotstandere ønsker ofte å demonstrere samtidig. Så lenge folk følger norsk lov, skal vi ha gode grunner for å sette strengere rammer enn det vi gjorde, sier han.

Hadde politiet vært klar over at den prokurdiske markeringen kom til å gå samlet gjennom sentrum, hadde man vurdert annerledes, påpeker Fredriksen.

– Vi er ikke rigget til å kontrollere en flokk på rundt 750 mennesker som uten forvarsel velger å gå samlet gjennom Oslos gater, sier politiinspektøren.

Han peker på at Oslo er i en særstilling når det kommer til demonstrasjoner og markeringer. Politiet bruker mye ressurser på denne typen oppdrag.

– Vi håper at dette ikke gjentar seg. Det blir ødeleggende for politiets ressurssituasjon. Vi bruker for mye tid og mannskap på dette sammenlignet med å bekjempe vanlig kriminalitet, sier Fredriksen.

– Etterlyser du mer ressurser?

– Ja, dette er oppdrag vi ikke kan velge bort. Det er ekstremt ressurskrevende, og det kommer i tillegg til alt annet.