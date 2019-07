Gangbroen til Sørenga stengt. Her bryter folk seg gjennom sperringene.

– Det er ikke heldig at folk bryter seg gjennom sperringene. De er satt opp fordi vi mener det ikke er forsvarlig å benytte broen før den er slept på plass og festet skikkelig, skriver Monica T. Olsen i Bymiljøetaten i en e-post til Aftenposten.

Hun skriver at etaten har sendt personer bort til broen for å undersøke saken. Broen skal ha blitt flyttet uten at etaten har hatt kjennskap til det.

Etaten har heller ikke godkjent flyttingen.

I flytteprosessen har broen endt opp på feil plass, to meter lenger inn mot Sukkerbiten enn slik den egentlig skal stå. Feilplasseringen skaper utfordringer og gjør at broen kan være utrygg:

– Det er risiko for at landgangen henger i løse luften, melder Bymiljøetaten.

De har derfor besluttet å stenge broen midlertidig.

Steinar Dyrnes

Bryter seg gjennom sperringene

Sørenga er en populær badeplass både for turister og Oslofolk. Selv onsdag kveld, med middelmådig sommervær, ble det observert mennesker som brøt seg gjennom sperringene på broen. Torsdag er det meldt enda finere vær, og man kan forvente flere folk som har behov for å komme seg over på Sørenga.

– Det er mye folk ute og går, og respekten for skilting og sperringer er variabel, sier oppdragsleder Christer Martinsen i Oslopolitiet.

Han opplyser om at politiet er på stedet for å undersøke saken.

– Vi har fått melding om at det er folk ute og går på broen, og at broen er skeiv. Vi har fått beskjed om at det er blitt satt opp sperring, men at folk ikke bryr seg om det, sier Martinsen.

Steinar Dyrnes

Anleggsfirma skulle få inn en lekter

Bymiljøetaten forklarer at det er et anleggsfirma som åpnet flytebroen for å få en lekter og en spuntrigg inn i vika.

Denne flyttingen er altså ikke godkjent av Bymiljøetaten.

Olsen opplyses at det nå jobbes med å løse problemet slik at broen kan åpnes igjen.

– En slepebåtsjåfør kommer for å se om han kan dra på plass flytebroen torsdag, skriver Olsen.

Dersom det går i orden, kan broen kanskje åpnes i løpet av torsdag.