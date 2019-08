Populær gangbro til Sørenga har forsvunnet i sjøen

Pressekontakt Monica T. Olsen i Bymiljøetaten forteller at Bymiljøetaten tidligere i formiddag var nede ved gangbroen på Sørenga for å sjekke om det var mulig å slepe den på plass etter at den i går var blitt flyttet uten at etaten godkjente eller hadde kjennskap til det.

Operasjonen endte med at landgangen forsvant ned i vannet på Sørengasiden.

– Den var helt løs, slik som fryktet, forteller Olsen.

Vektere passer på

Bymiljøetaten har nå satt opp byggegjerder for å hindre folk fra å hoppe fra bryggekanten. De vet ikke hvor i vannet materialet fra broen befinner seg, og vet per nå ikke hvor lang tid det vil ta før de løser problemet.

– Enn så lenge har vi to vektere på stedet. De skal passe på at ingen hopper fra bryggen, sier Olsen. Bymiljøetaten har en løpende vurdering på hvor lenge vekterne blir stående. Flytebroen ble bygget av Bjørvika Utvikling i forbindelse med utviklingen av Sørenga for et par år siden.

Olsen opplyser at det er første gang flytting av broen skjer uten at Bymiljøetaten er informert, og at de ikke vet hvem som er ansvarlige for flyttingen. I flytteprosessen endte broen opp på feil plass, to meter lenger inn mot Sukkerbiten enn slik den egentlig skulle stå. Feilplasseringen skapte utfordringer og gjorde broen utrygg.

Steinar Dyrnes

Brøt seg gjennom sperringene

Broen ble stengt allerede onsdag kveld.

Sørenga er en populær badeplass både for turister og Oslofolk. Selv onsdag kveld, med middelmådig sommervær, ble det observert mennesker som brøt seg gjennom sperringene på broen.

– Det er mye folk ute og går, og respekten for skilting og sperringer er variabel, sa oppdragsleder Christer Martinsen i Oslopolitiet onsdag kveld.

Han opplyste om at politiet var på stedet for å undersøke saken.