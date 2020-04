Ingen enighet i E18-striden. Partene møtes igjen på mandag.

Bompengefinansiert motorveiprosjekt til totalt over 40 milliarder kroner, planlagt i flere etapper. Skal strekke seg fra Lysaker på Oslo-grensen til Slependen i Asker.

Bygging av første del, Lysaker – Ramstadsletta, skulle egentlig ha startet. I stedet er det omkamp om hele prosjektet fordi det i de berørte fylkene Oslo og Viken ikke lenger er flertall for prosjektet i nåværende form.

Planene innebærer full ombygging av dagens E18 med mye av veien lagt i tunnel, egen lokalvei på toppen, ny bussløsning og sykkelløsning, ny påkobling til E16 i Sandvika.

Motstanderne mener at veien vil øke biltrafikken inn mot og inn i Oslo, og at prisen er altfor høy. Forkjemperne mener den er nødvendig for å sikre god trafikkavvikling og mindre støy og forurensning lokalt langs landets mest trafikkerte veistrekning.