Flere ran på T-banen mot unge i Oslo søndag kveld

Operasjonsleder Vidar Pedersen forteller til Aftenposten at politiet har mottatt meldinger om fire ran og ransforsøk. To av disse er meldt inn fra fornærmede, mens de andre to er meldt til politiet av vitner.

– Det gjelder et ran eller ransforsøk på Majorstuen som skal ha skjedd ved 17:30-tiden, samt et ransforsøk på Smestad rundt kl. 20:! 5, sier Pedersen.

#Oslo. Det har i løpet av de siste timene blitt gjennomført flere ran og ransforsøk mot unge personer på T-banestrekningen fra Majorstuen og opp til Smestad. Vi har mye ressurser på sakene. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 12, 2020

Politiet har også fått melding om et ran på T-banen ved Vinderen stasjon. Fornærmede ble fratatt airpods og noen merkeklær i 19:40-tiden. Rundt 20:30 skal det ha vært et nytt ransforsøk i samme område, men denne personen klarte å løpe unna og gjemme seg for ranerne.

– Særlig én person skiller seg ut i vitnebeskrivelsene. Det skal være en mann som er mørk i huden, om lag 1,95 meter høy, og kledt i mørke klær, sier Pedersen.

Han oppfordrer fornærmede til å ta kontakt med politiet.

– Vi prioriterer dette høyt. I verste fall kan det bety at flere har vært utsatt for dette uten at politiet er blitt informert, sier Pedersen.