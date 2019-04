To lettere skadet etter trusselsituasjon i Oslo

To personer ble lettere skadet da de tok fra manne saksen inne på Deichmanske bibliotek.

– To personer fikk stikkskader etter at de forsøkte å ta fra ham saksen. De er lettere skadet og får behandling av ambulanse på stedet. De vil fraktes videre til legevakt for sjekk, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Politiet har pågrepet mistenkte, melder de på Twitter.

Det var flere vitner til hendelsen.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 17 fredag og rykket ut til stedet med flere patruljer.