Enighet om 22. juli-minnesmerke utenfor Domkirken

I sommer gikk domprost i Oslo, Anne-May Grasaas, ut og foreslo at et minnesmerke for 22. juli-ofrene skal plasseres utenfor Domkirken.

– Jeg sa det, men jeg gjorde det i trygg forvissning om at jeg hadde hele kirken bak meg, sier Grasaas.

Med sitt utspill fikk hun ny fart i en prosess som startet med en Facebook-post rett etter 22. juli 2011.

Her kan du lese mer om jernrosene og kampen for å få et minnesmerke i Oslo. Det har tatt sin tid.

Roser fra hele verden

– Rett etter 22. juli gikk min kollega Tone Mørk Karlsrud og jeg ut og oppfordret folk over hele verden til å smi en rose til et minnesmerke, og sende den til oss, sier smed Tobbe Malm ved Bærums Verk.

Morten Uglum

Seks år senere har han nesten tusen roser på loftet. Senest i sommer fikk han en bukett fra Tyskland. Og nå vet han hvor kunstverket rosene skal utgjøre, skal stå.

– Fantastisk

Tirsdag ble nemlig Oslo kommune, Kirken og kunstneren enige om at minnesmerket hører hjemme på plenen utenfor Domkirken.

– Fantastisk. Det er vel det ordet som best dekker det som nå har skjedd, sier Sverre Bøsei. Han mistet datteren sin, Monika Bøsei bedre kjent som «Mor Utøya», på Utøya 22. juli 2011.

– Veldig mange savner et sted å gå til, et minnested. På grunn av mange uheldige omstendigheter har vi ikke noe i Oslo-området. Det er på høy tid at vi får det. Jeg er veldig glad for initiativet domprosten tok i sommer og som grunneieren, Oslo kommune, har fulgt så godt opp.

I sommer skrev han et avisinnlegg om nettopp et slikt sted sammen med biskop Per Arne Dahl. Det kan du lese her.

– Plasseringen kunne ikke vært bedre!

Hun mener at plasseringen ikke kunne vært bedre.

– Det var akkurat hit, til plassen ved Domkirken, veldig mange søkte de tunge julidagene for drøyt seks år siden. Det var her vi søkte trøst og fellesskap, det var her blomsterhavet ble skapt. Det er flott at det er her et varig blomstermonument nå skal på plass, sier Bøsei.

– Men det gjenstår fortsatt å bli enig om hvordan monumentet med de nesten tusen jernrosene skal se ut?

– Ja, og vi har i denne saken sett at ting kan ta tid. Men nå har jeg tro på at så mange gode krefter trekker i samme retning at dette kommer til å gå fint, sier Bøsei.

Rolf Øhman

På plass om et år?

Initiativtageren og kunstneren er enig:

– Det er fortsatt mange ting å bli enige om, for eksempel om rosene skal galvaniseres og vare «evig», eller om de skal få forfalle naturlig som jern gjør når det utsettes for vær og vind. Men med den starten prosessen har fått i dagens møte, er jeg sikker på at vi skal bli enige. Kanskje kan rosemonumentet være på plass utenfor Domkirken om ett år? sier Malm.

Det har byråd Rina Mariann Hansen tro på kan gå:

– Først og fremst er jeg veldig glad for at denne saken nå er løst.

Og hun kan fortelle at de levende vekstene som skal omgi monumentet vil få en helt spesiell jord å vokse i:

– Ja, Renovasjonsetaten laget en egen kompost av alle blomstene som ble lagt ut i 2011. Den er blitt til jord som nå skal gi næring til nytt liv.