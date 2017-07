To til sykehus etter knivslagsmål på Sinsen

Politiet fikk melding om en hendelse mellom to menn i Sinsenveien klokken 14.07 lørdag.

– Vi fikk melding om at det var et slagsmål med mulig bruk av kniv, og da vi kom på stedet så vi at den ene personen var knivstukket i halsen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG.

Alvorlighetsgraden på situasjonen er enda uavklart, men mannen var ved bevissthet da politiet kom på stedet. Den andre personen har kun mindre skader.

Politiet sier til Aftenposten at de to fornærmede nå er kjørt til Ullevål sykehus, og at de kan ikke si noe mer om skadeomfanget eller hendelsesforløpet før de to har blitt avhørt.

NRK melder om at mennene skal være i henholdsvis 20- og slutten av 40-årene, og at den ene skal være en kjenning av politiet.

Det var kun de to involvert i episoden, og det er foreløpig ikke bekreftet noen relasjon dem imellom, opplyser politiet videre.

Saken oppdateres.