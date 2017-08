Byfortetting er ikke alltid positivt. Det kan en ny rapport gjøre noe med.

Det viser en rapport som analyse- og rådgivingsselskapet Menon Economics har utarbeidet på oppdrag for Design og arkitektur Norge (DOGA). Rapporten, som ble presentert under Arendalsuka tirsdag, skal bidra til å øke kunnskapen om byfortetting og følgene av den hos byplanleggere, arkitekter og politikere.

– At byutvikling med fortetting er positivt, har vært et mantra i lang tid. Man har trukket frem de positive sidene ved fortetting av byer og antatt en rekke forhold. Men en helhetlig, samfunnsøkonomisk analyse av virkningene av tette byer har det vært lite av i Norge, sier samfunnsøkonom Kristin Magnussen hos Menon Economics.

Mangfoldig

De har sett på de sosiale, miljøøkonomiske og de rent økonomiske verdiene ved fortetting av byer.

Rapporten viser at byfortetting kan ha mange positive samfunnsøkonomiske virkninger, blant annet i form av stordriftsfordeler. Ved at flere bruker «byfortettingsgodene» gjør at kafeer, kulturtilbud og restauranter kan drives mer effektivt og med høyere kvalitet. Hvis infrastrukturen utvikles riktig kan dette også føre til mindre bruk av bil, økt trivsel, mindre ensomhet og bedre inkludering og integrering. Økt fortetting bidrar samtidig til mindre privat transport, et utvidet kollektivtilbud, som betyr mindre utslipp av klimagasser og redusert lokal forurensning. Dette vil igjen kunne bety bedre folkehelse.

Norge er dag blant de byene i Europa hvor det bygges aller flest kjøpesentre, mange av dem legges utenfor sentrum. Det betyr igjen at mange bysentrum står i fare for å dø ut.

Design og arkitektur Norge (DOGA) mener derfor at denne rapporten blir et viktig beslutningsgrunnlag for arkitekter, konsulenter, utbyggere og politikere i det videre arbeidet med å skape god bomiljøer.

– Ting som ikke kan måles får sjelden gjennomføringskraft. Når en utbygger kommer til en kommunepolitiker og sier at et nytt kjøpesenter utenfor sentrum vil gi så og så mange nye arbeidsplasser, så er det vanskelig å si nei når ikke finnes tilsvarende tall som viser hvor mye det er verdt å bygge et sterkere bysentrum der folk kan møtes og bruke mindre bil, sier Siri Holmboe Høibo, rådgiver arkitektur ved Design og arkitektur Norge (DOGA).

Ikke bare pluss

Rapporten viser samtidig at fortetting ikke nødvendigvis bare fører med seg positive ringvirkninger.

– Det er ikke gitt at det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt eller planfaglig akseptert også er lønnsomt for samfunnet, påpeker Magnussen hos Menon Economics.

Hvis byfortettingen blir for stor, hvor altfor mange mennesker presses inn på et område, kan dette føre til økt kriminalitet, økte forskjeller, mer forurensing, mer press på kollektivtransport og dårligere sosiale tilbud. Fortetting som har gått for langt kan også bety at grøntarealer bygges ned, som igjen betyr dårligere luftkvalitet, mer støy, økt utrygghet og dårligere trivsel.

Fakta: Sosiale økonomiske virkninger av god byfortetting * Større sosial tilknytning og vitalitet * Økt sosialt tilbud som bidrar til økt sosial verdi, mindre ensomhet * Kulturtilbud, arkitektur og lignende kan bidra til økte verdier ettersom flere tar dem i bruk

– Heldigvis begynner nå stadig flere å tenke langsiktig, fremfor at det fra utbyggernes side bare handler om å presse inn flest mulig kvadratmeter på en tomt uavhengig av konsekvensene, sier Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur ved Design og arkitektur Norge (DOGA).

Han viser til Torggata i Oslo som et godt eksempel på at man har tenkt langsiktighet for å skape miljøøkonomisk effekt fremfor å optimalisere bygningsmassen.

– Her er det blitt lagt inn litt bredere fortau, litt annen materialbruk, litt møblering i gatemiljøet, beplantning og de har skapt terskelfrie overganger for syklende og gående. Dette gjør at enormt mange flere nå bruker Torggata enn tidligere. Det betyr igjen økt handel og økt attraktivitet på de arealene som skal leies ut, sier Hjemdal.

Fakta: Økonomiske virkninger av god byfortetting * Gi flere arbeidsplasser og økt handel * Økte eksportinntekter ved at utlendinger besøker byene og bruker penger * Bedre servicetilbud * Kostnadsbesparelser i landareal, infrastruktur og energi * Reduksjon av de økonomiske kostnadene av tid brukt på reise

Likevel finnes det skrekkeksempler.

– Norge er fortsatt lite fortettet, vi har ennå mye å gå på. Men ser vi på asiatiske land er dette gått for langt, hvor det har gått utover basale behov som lys og luft, sier han.

Derfor er denne rapporten viktig for å øke kunnskapsnivået for å gi politikerne et bedre beslutningsgrunnlag når fremtidens byer skal bygges.

– To tredjedeler av alle norske kommuner i dag mangler arkitekter og planleggere. Kall det gjerne et demokratisk underskudd. Derfor handler dette om å skaffe enda mer kunnskap, slik at vi ikke får de utbyggerne som bare vil suboptimalisere, som er ute etter å tjene mest mulig penger, sier Hjemdal.