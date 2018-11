Ung mann mistet lappen etter råkjøring på E6 – besvimte av sjokk på stedet

Sent om kvelden fredag 2. november la en politimann på motorsykkel fra trafikkorpset i Oslo-politiet merke til en bil som kjørte uvanlig fort på E6 mot Oslo sentrum. Politimannen la seg på hjul bak bilen og stoppet den ved Helsfyr.

På en strekning over fire kilometer ble VW Touranen gjennomsnittsfart målt til 118 km/t i 80-sonen.

Grensen for førerkortbeslag i 80-sone er 116 km/t.

– Hvorfor har du stoppet meg? spurte sjåføren idet politimannen fikk kontakt med ham.

Da politimannen fortalte føreren at han mister lappen på stedet, besvimte sjåføren, forteller politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset.

– Sjåføren gikk rett i bakken da han fikk vite at han mister førerkortet. Vi måtte tilkalle ambulanse. Ambulansepersonell undersøkte føreren grundig. De fant ingen tegn til annet enn at sjåføren gikk i sjokk da han fikk vite at førerkortet ryker, sier Grønli.

Ny førerprøve?

Saken er fremdeles under etterforskning. En vanlig reaksjon på en slik råkjøring er et forelegg og inndragelse av førerkort i noen måneder. Siden sjåføren hadde hatt førerkortet i mindre enn to år, risikerer han å måtte kjøre opp på nytt før han kan få tilbake førerkortet. De to første årene er å regne som prøveperiode.

– Når man har kjørt over fartsgrensen i venstre kjørefelt i minst fire kilometer, så bør man ikke bli overrasket over å bli stoppet av politiet. Dette bør man tenke på før man setter gasspedalen i bånn, sier Grønli.

– Kan det være slik at politimannen var ekstra streng mot sjåføren?

– Sjåføren ble stoppet av en politimann som vi aldri har fått klager på. Han er for øvrig blant våre mest erfarne. Jeg tror at det ligger noe i beskjeden om at du ikke har førerkort lenger. For noen er førerkort ekstra viktig med tanke på deres yrkesvalg. For andre er det viktig å ha rent rulleblad. Derfor kan man lett bli satt ut i en slik situasjon, svarer Grønli.

Pappas bil

Politioverbetjenten er heller ikke overrasket over at sjåføren hadde lånt bilen til faren sin.

– Det er ikke nytt for oss at unge menn med ferske førerkort blir tatt i høy hastighet i pappas bil. Vi har hatt flere eksempler på det. Jeg oppfordrer fedrene til å ta en alvorsprat med poden før de låner ut bilen. Det er fint at de unge får muligheten til å kjøre bil, men det bør skje i kontrollerte former, sier Grønli.

Han er også bekymret for holdningen enkelte unge viser på veien.

– Når du blir stoppet av politiet etter å ha kjørt nesten 40 km/t over fartsgrensen og spør hvorfor du er blitt stoppet, bør du gjøre noe med holdningen din i trafikken.